Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 27 de septiembre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México se va eliminado del programa deportivo más importante de la televisión mexicana. Pierde la oportunidad de seguir en el juego rumbo a la final.

Antes del juego estelar de eliminación, los dos equipos van a competir por la última Supervivencia, con la que se define a todos los atletas que van a buscar su permanencia en el programa.

¿Quién es el eliminado de hoy de Exatlón México?

De acuerdo con los fans, la eliminada de hoy de Exatlón México sería Gina Torres del equipo azul, quien al parecer no logrará superar la prueba de esta noche y será la que abandone la competencia.

Sin embargo, se trata de información no confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer a la verdadera eliminada de esta noche.

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¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Las mujeres son las que están en riesgo de abandonar el programa, son cinco las deportistas que van a salir a defender su lugar en el reality show deportivo más importante de la televisión mexicana.

Los rojos tienen ventaja porque han ganado la mayoría de las supervivencias, sin embargo, esto no los exenta de problemas internos y es que se generó una polémica en la escuadra escarlata.

Pato Araujo, leyenda del Exatlón México le dio un fuerte regaño a Karol, a tan grado que la hizo llorar y esto no fue bien visto por los fans ni por algunos de los atletas del programa.

Los fans no estuvieron de acuerdo en la forma en que Pato le habló a su compañera y aseguran que no estuvo bien.

Por otra parte, los azules nuevamente tendrían una perdida en el equipo y tendrían que despedir a otro de sus integrantes en lo que va de esta temporada número 10.

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