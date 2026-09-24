Exatlón México: ¿Quién gana la Villa 360 hoy 24 de septiembre 2026?

Conoce al ganador de la Villa 360 de Exatlón México hoy 24 de septiembre

Los atletas de Exatlón México compiten por el mejor lugar para descansar: la Villa 360, la cual es la más anhelada por los participantes porque es donde tienen todas las comodidades para su óptima recuperación de los juegos.

Antes de que se lleve a cabo la competencia estelar los deportistas tienen ir al duelo por la zona de peligro que instala para definir quiénes van al duelo de eliminación en caso de que pierdan las supervivencias.

¿Quién gana la Villa 360 de hoy en Exatlón México?

De acuerdo con los fans, el ganador de la Villa 360 de Exatlón México sería el equipo rojo, el cual está ávido de lograr esta victoria, pues ya quiere abandonar las barracas y cambiarlas por las comodidades.

Sin embargo, no se tiene información confirmada, por lo que los fans tienen que esperar a que se transmita el episodio completo para conocer al verdadero ganador de esta noche.

¿Qué pasará hoy en Exatlón México?

Los azules están seguros de que hoy pueden ganar, porque la primera Supervivencia de la semana que se jugó este miércoles se la llevaron ellos.

Por otra parte, durante la competencia por la Villa 360 los rojos van a terminar preocupados porque una de sus atletas más fuertes Ella Bucio sufrió una caída que podría ser un lesión importante, lo que dejó a toda la escuadra escarlata en alerta.

Sin embargo, el incidente podría no ser un impedimento para que los rojos se coronen y puedan arrebatarle a los azules la Villa 360.

La rivalidad entre los dos equipos continúa y como ya es costumbre Adrián Leo aumentará su rivalidad con los rojos, especialmente con Aristeo Cázares, sin embargo, los fans tienen que esperar a ver cómo avanzan sus diferencias.

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