Exatlón México: ¿Quién sale eliminado hoy 20 de septiembre 2026?

Uno de los atletas de Exatlón México sale eliminado hoy de la competencia y se retira del juego y de la posibilidad de llegar a la final del programa.

Antes de la competencia estelar por la eliminación, los deportistas jugaron por la Supervivencia de esta noche, la última con la que se define a todos los deportistas que van a jugarse la permanencia en el juego.

¿Quién salió eliminado de Exatlón México hoy 20 de septiembre?

De acuerdo con los fans, el eliminado de hoy de Exatlón México sería Pablo del equipo rojo, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el juego completo para conocer al verdadero eliminado de hoy.

¿Qué pasó hoy en Exatlón México?

Los atletas jugaron la última Supervivencia y contra todo pronóstico los rojos se llevaron esta victoria, la cual les hacía falta pues la escuadra escarlata no la ha pasado bien en las últimas semanas, pues han perdido competencias importantes, mientras que los azules se ven más afianzados y con más confianza a la hora de pasar en los circuitos.

Sin embargo, la semana pasada la escuadra celeste perdieron a un integrante y esto les impactó mucho, pero siguieron imponiéndose en la mayoría de las competencias.

Pablo es uno de los atletas de recién ingreso al programa, por lo que él y todos los novatos tienen mayor presión, ya que la mayoría de los participantes son leyendas de Exatlón México.

Los deportistas salieron a dar su mejor esfuerzo pues nadie se quiere ir del programa deportivo más importante de la televisión mexicana, todos quieren seguir avanzando a la siguiente semana hasta llegar a la final y llevarse el premio millonario.

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