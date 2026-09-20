¿Quién salió de La Granja VIP 2026 hoy 20 de septiembre?

Uno de los participantes de La Granja VIP 2026 salió eliminado del programa, tras haber obtenido la menor cantidad de votos de parte del público.

Los nominados de la noche fueron Mónica Escobedo, Niurka Marcos, Kevyn Contreras, Carlos Trejo y María Karunna. Ellos compiten por su permanencia y quedarse una semana más en el programa.

¿Quién salió de La Granja VIP?

El eliminado de La Granja VIP podría ser María Karunna, sin embargo, los fans tienen que esperar a que se transmita el programa para conocer al verdadero eliminado.

¿Quiénes son los favoritos de La Granja VIP?

La favorita del público es Manelyk, quien tiene el apoyo del público, ella originalmente estuvo nominada en la semana pero logró la salvación y se metió otro en la placa.

Niurka también es favorita porque tiene pleito con Manelyk, entonces los fans quieren la dualidad para mantener el pleito ardiente.

Por otra parte, los menos fuertes del programa podrían ser Carlos Trejo y María Karunna, ya que ellos no se metene en los conflictos y no pertenecen al club de Manelykn, ya que ela es quien maneja el grupo más grande del programa, en el que esgtán Azalia Ojeda, La Bebeshita, Kunno, Pascal Nadaud, Mono Osuna y Julio Camejo.

¿Quién es el nuevo participante de La Granja?

Este domingo entrará el habitante número 20 de La Granja, el cual se había mantenido en anonimato, hasta ahora sus pistas son un trebol y un pollito y según los fans estas pistas indicarían que se trataría de Pablo Montero, pero a los seguidores del reality show no les encanta esta alternativa para entrar a competir, pues ya estuvo en La Casa de los Famosos de Telemundo y salió con tremendo pleito y hasta demanda por parte de Gaby Spanic.

La primera eliminada de La Granja VIP fue La Coreañera, quien ya no quería estar en el juego y fue nominada al último y ella pidió a su fandom sacarla de ahí y por lo tanto no votar por ella.

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