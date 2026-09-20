¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 20 de septiembre?

Este domingo 20 de septiembre se da a conocer quién es el octavo eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, quien se queda a solo un paso de la gran final del reality show.

El pasado viernes, Mariana Ochoa logró quedarse con la última salvación de la temporada. En esta ocasión, decidió salvarse a si misma. “Voy a llegar al final mis niños”, dijo en referencia a sus hijos, que “le dieron permiso” de estar en el programa lejos de casa.

Así se vivió el Simulacro Nacional en La Casa de los Famosos México 2026 ı Foto: Captura de pantalla IG lacasafamososmx

A pesar de que en esta semana, Mariana se convirtió en la última líder de la temporada, esto no le dio la inmunidad, pues como la semana pasada, la misma fue subastada entre algunos de los participantes.

Sin embargo, en esta ocasión llegaron a los extremos, ya que los habitantes perdieron el 100% del presupuesto, ya que Gema Garoa compró la inmunidad a cambio de que sus compañeros ya no pudieran comprar despensa esta semana.

Los nominados está semana fueron:

Ese Pérez

Ernesto Laguardia

Cynthia Klibto

Karina Torres

Memo Shutz

Yahir

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Esta semana, el público mismo dudaba sobre quién podía ser el eliminado, ya que a estas alturas parece ser que todos los participantes cuentan con fans que los quieren ver en la final.

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