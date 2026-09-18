¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 18 de septiembre?

Este viernes 18 de septiembre, uno de los habitantes nominados de La Casa de los Famosos México 2026 sale de la tabla por el favor de quien sea el dueño de la salvación, algo que se define esta noche a través de un reto entre competidores.

El jueves, se llevaron a cabo un par de retos para definir qué habitantes se enfrentarían a Mariana Ochoa para obtener el beneficio de la salvación, que pueden utilizar en si mismos o en alguno de sus compañeros.

#Brianda es la GANADORA para RETAR a #Mariana en la Salvación



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De este modo, Brianda Deyanara se convirtió en retadora para la prueba tras ganar en un juego de memoria. También Ese Pérez obtuvo el beneficio del elevador, lo que lo podría volver otro contendiente para la salvación.

¿Quién es el salvado en La Casa de los Famosos México 2026 hoy 18 de septiembre?

El salvado se revela durante la gala de hoy.

A pesar de que en esta semana, Mariana Ochoa se convirtió en la última líder de la temporada, esto no le dio la inmunidad, pues como la semana pasada, la misma fue subastada entre algunos de los participantes.

Sin embargo, en esta ocasión llegaron a los extremos, ya que los habitantes perdieron el 100% del presupuesto, ya que Gema Garoa compró la inmunidad a cambio de que sus compañeros ya no pudieran comprar despensa esta semana.

Eso provocó una ruptura entre los habitantes, ya que Karina Torres, quien era íntima amiga de Gema, se sintiera traicionada y como que su amistad no vio por ella pese a que supuestamente estaban jugando juntas.

Quien defendió a Gema fue Ese Pérez, quien incluso se peleó con Yahir al acusar de infantil que racionaran la comida para 15 días, pese a que el resto estaba de acuerdo con ello.

Karina terminó por explicarle a Ese que la forma en la que funcionará sería como tener una despensa individual. En redes sociales, señalaron que el famoso no quería que se organizaran así para comer sin límite.

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