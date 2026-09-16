La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 16 de septiembre?

Este miércoles 16 de septiembre llegan nuevamente las nominaciones a La Casa de los Famosos México 2026, donde podremos ver si se han creado verdaderas enemistades entre diferentes personalidades del programa.

En esta ocasión, el participante que cuenta con inmunidad es Gema Garoa, pese a que la líder de la semana fue Mariana Ochoa. Además, la semana pasada quedó fuera Masad Altamimi.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Ese Pérez

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

A pesar de que en esta semana, Mariana Ochoa se convirtió en la última líder de la temporada, esto no le dio la inmunidad, pues como la semana pasada, la misma fue subastada entre algunos de los participantes.

Sin embargo, en esta ocasión llegaron a los extremos, ya que los habitantes perdieron el 100% del presupuesto, ya que Gema Garoa compró la inmunidad a cambio de que sus compañeros ya no pudieran comprar despensa esta semana.

Eso provocó una ruptura entre los habitantes, ya que Karina Torres, quien era íntima amiga de Gema, se sintiera traicionada y como que su amistad no vio por ella pese a que supuestamente estaban jugando juntas.

Wey se agarraron Karina y Gema!!!!!!

Esto ya reventó!!!

La Gema quiso entrar en modo víctima porque la están culpando de todo solo a ella y Karina le puso un estate quitó



Aquí mártires no queremos preciosa, se sintió chingona pues que se los amarre#LaCasaDeLosFamososMéxico pic.twitter.com/qkFQNSn3Ys — Mr Sour Candy 🍫 (@MrDiegoPerez11) September 15, 2026

Por otro lado, quien defendió a Gema fue Ese Pérez, quien incluso se peleó con Yahir al acusar de infantil que racionaran la comida para 15 días, pese a que el resto estaba de acuerdo con ello.

Karina terminó por explicarle a Ese que la forma en la que funcionará sería como tener una despensa individual. En redes sociales, señalaron que el famoso no quería que se organizaran así para comer sin límite.

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