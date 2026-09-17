Latin Grammy 2026: ¿Quiénes los favoritos para ganar?

La Academia Latina de la Grabación reveló la lista de nominados para los Latin Grammy 2026, que se celebrarán el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Esta edición contará con un total de 60 categorías y una diversidad de géneros.

El productor Edgar Barrera lidera el evento con 10 nominaciones, mientras que artistas como Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo argentino CA7RIEL & Paco Amoroso destacan con siete menciones cada uno. Conoce a quiénes se perfilan como favoritos en las principales categorías.

Latin Grammys 2026: ¿Quiénes los favoritos para ganar?

Entre los nominados a los Latin Grammy 2026 en la categoría Álbum del Año figuran Tropicoqueta de Karol G y LUX (Complete Works) de Rosalía, como los proyectos con mayor popularidad internacional.

En Canción del Año, el tema “Coleccionando heridas” de Karol G junto a Marco Antonio Solís y “La Perla” de Rosalía con Yahritza y su Esencia concentran la atención por su éxito en plataformas digitales.

Mientras que en Grabación del Año, encontramos entre los favoritos “Dime” de Silvana Estrada y “Femme Fatale” de Mon Laferte como fuertes contendientes.

En Mejor Nuevo Artista, dentro de los Latin Grammy 2026, Loulu Gilberto y Zeca Veloso figuran como los más comentados en redes sociales, lo que los coloca como favoritos en esta categoría emergente.

Otra de las categorías más esperadas por los fans es Mejor Álbum de Música Urbana, donde Tropicoqueta de Karol G y Omerta de J Balvin & Ryan Castro son los más populares. Ambos discos son obra de grandes figuras de la escena del reguetón y el trap, por lo que la competencia está bastante reñida.

En Mejor Canción Pop, nuevamente tenemos a “La Perla” de Rosalía y “Melancolía” de Mon Laferte como las más populares, pero el tema “Amarillo” de Joaquina ha ganado terreno como favorito por su viralidad en redes sociales.

Aunque estos son los nombres más sonados para ganar en los Latin Grammy 2026, la realidad es que los fans de la música conocerán el veredicto de la Academia Latina de la Grabación el próximo 12 de noviembre en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas.

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