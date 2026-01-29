Silvana Estrada ofrece show íntimo con corazón altruista

De la mano de su más reciente álbum, la cantante llega con una serie de conciertos al Teatro Metropólitan; interpreta temas de su nuevo disco.

Con el corazón en la mano y la fuerza de su voz, la cantante de origen veracruzano Silvana Estrada llenó en su totalidad el Teatro Metropólitan con un show que incluyó canciones de su más reciente álbum Vendrán suaves lluvias. Además, en esta velada intima compartió el trabajo social que hay en su natal Veracruz, enfocado para las personas que sufrieron por alguna catástrofe natural.

Desde el inicio de su espectáculo, la intérprete dejó claro el amor y agradecimiento que siente por su público, que logró llenar en su totalidad el recinto por dos noches, concluyendo hoy su última fecha en la capital mexicana.

El Tip: Su gira Vendrán suaves lluvias inició con dos fechas sold out en la ciudad de Guadalajara. Después de pasar por la capital mexicana, seguirá por países de Europa.

“Estoy muy contenta de estar aquí en el Teatro Metropólitan con ustedes. Son increíbles, los amo mucho y todo esto es para ustedes”, declaró la vocalista antes de interpretar temas como “Al norte”, “Sabré olvidar” y “Un día cualquiera”, por mencionar algunos.

La cantante veracruzana aprovechó un momento para hablar de su nuevo álbum Vendrán suaves lluvias, el cual, a pesar de lanzarse apenas el año pasado, consiguió ser nombrado como el tercer Mejor Disco de Habla Hispana en 2025, de acuerdo a especialistas de la revista Rolling Stone.

“Mi disco salió el año pasado y es impensable cómo lo han recibido. Pero quiero decirles algo, lo hice para ustedes, con el objetivo de que dejen de sufrir por algo”, declaró previo a la interpretación del tema “Flores”.

Además de demostrar su talento en la música, la veracruzana aprovechó el templete para mostrar su trabajo altruista en su natal Veracruz, de la mano de una asociación.

“Quiero aprovechar y decir que el año pasado, debido a un huracán, hubo muchas inundaciones en Veracruz y quisimos poner nuestro granito de arena para la población, es por eso que trabajamos con la asociación Techo, unos seres maravillosos que ayudan a todos los afectados. Gracias a ellos y ustedes, claro”, dijo la intérprete.

En su concierto, Silvana Estrada demostró su talento y dominio del escenario, cualidades por las cuales actualmente es reconocida como una de las grandes cantantes promesa que hay en México.

La veracruzana visitará diferentes ciudades de Estados Unidos para presentar su álbum, pero no sólo eso ya que también viajará a Europa para dar shows en países como España, Italia, Alemania e Inglaterra.

En su preparación musical, Silvana Estrada estudió jazz, teniendo su primera grabación oficial en este género. Como solista, debutó en 2017 con el álbum Lo sagrado, seguido por los álbumes Marchita (2022) y Vendrán suaves lluvias (2025); a ellos hay que agregar el EP Abrazo (2022). Fue en 2022, el que es considerado el año de su consagración como cantante, pues obtuvo el Latin Grammy en la categoría Mejor Artista Nuevo.