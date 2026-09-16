Latin Grammy 2026: Lista completa de nominados para los premios

Este miércoles 16 de septiembre se dieron a conocer las nominaciones para los Latin Grammy 2026, donde destacan varias nominaciones; Edgar Barrera lidera la lista con un total de 10 nominaciones en las 60 categorías.
Por otro lado Karol G, Rosalía, Jorge Drexler y el dúo CA7RIEL & Paco Amoroso aparecen después con siete candidaturas cada uno. Mientras tanto, Silvana Estrada y Mon Laferte consiguieron seis nominaciones, mientras que Anitta, Carín León, Milo J, Rawayana y otros artistas fueron incluidos en las principales categorías.
Lista completa de nominados a los Latin Grammy 2026
La ceremonia se llevará a cabo en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas el próximo 12 de noviembre y reunirá a algunas de las personalidades más destacadas de la música latinoamericana.
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Álbum del Año
- EQUILIBRIVM - Anitta
- Free Spirits - C47RIEL & Paco Amoroso
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán suaves lluvias - Silvana Estrada
- Tropicoqueta - Karol G
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Muda - Carín León
- La vida era más corta - Milo J
- ¿Dónde es el after? - Rawayana
- LUX (complete works) - Rosalía
Canción del Año
- Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís
- ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler
- Dime - Silvana Estrada
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Hasta Jesús tuvo un mal día - CA7RIEL & Paco Amoroso featuring Sting
- Humano - Juanes y Vivir Quintana
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Mi gran amor - Santana featuring Becky G
- Nilo - Zanna
- Solifican12 - Milo J
Mejor Canción en Lengua Portuguesa
- Águas de um mar azul - Urias
- Memória - Rosalía & Carminho
- No vento de nós - Criolo, Amaro Freitas & Dino D’Santiago
- Sua onda - Marisa Monte
- Viver e morrer de amor na América Latina - Johnny Hooker & Ney Matogrosso
Mejor Nuevo Artista
- Delilah
- FABIAN
- Loulu Gilberto
- Arath Herce
- Macario Martínez
- maye
- Sofia Monroy
- Kendall Peña
- Dora Sanches
- ARIA VEGA
- Zeca Veloso
Grabación del Año
- ¿Cómo se ama? - Jorge Drexler
- Dime - Silvana Estrada
- Coleccionando heridas - Karol G y Marco Antonio Solís
- Femme Fatale - Mon Laferte
- Desde que te tengo - Carín León
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y su esencia
- Alma - Elena Rose
- O Amor Nos Encontrou - Loulu Gilberto
- Nos encontramos - Milo J
Mejor Álbum Pop Contemporáneo
- KM0 - Pablo Alborán
- Instrucciones Para Ser Feliz - Monsieur Periné
- (Enamorada) - nic
- Todo Puede Convertirse En Canción - Debi Nova
- ¿Y Ahora Qué +? - Alejandro Sanz
Mejor Álbum Pop Tradicional
- Amorío - Esteman, Daniela Spalla
- Puerta Abierta - Kany García
- Yo Canto 2 - Laura Pausini
- TQ+ - Reik
- Querida Yo - Yami Safdie
Mejor Canción Pop
- A La Niña Que Fui - Kany García
- Amarillo - Joaquina
- (favorito) - nic
- La Perla - Rosalía featuring Yahritza y Su Esencia
- Melancolía - Mon Laferte
Mejor Interpretación de Música Electrónica
- Beto’s Horns - Fred Remix - CA7RIEL & Paco Amoroso, Fred again..
- Armándola De Pedo - Kinky
- Circular - Peces Raros featuring Nick Warren
- Motopirueta - Soucream & Mazzarri
- III. Ojalá! - Bronquio Remix - Violeta & Bronquio
Mejor Interpretación Urbana
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- La Villa - Ryan Castro, Kapo & Gangsta
- Se Lo Juro - Feid
- Dile Luna - Karol G featuring Eddy Lover
- Gil - Milo J featuring Trueno
Mejor Interpretación Reggaeton
- Contrabando - Rauw Alejandro, Wisin & Ñengo Flow
- Choque - Bad Gyal featuring Chencho Corleone
- Verano Rosa - Karol G featuring Feid
- Una Aventura - Ozuna
- Uñas Afiladas - Sofía Reyes & Luísa Sonza
Mejor Álbum de Música Urbana
- Más Cara - Bad Gyal
- Omerta - J Balvin & Ryan Castro
- Borondo (5020 Rcrds Sessions) - Beéle
- Tropicoqueta - Karol G
- Do Not Disturb: Late Checkout - Young Miko
Mejor Canción de Rap/Hip Hop
- Antisistema - J Noa & Trooko
- El Pana Deiby - Akapellah
- Gohan y Goku - Arcangel
- Mono - Tokischa & Kase.O
- Poder - Feid & Lil Supa
Mejor Canción Urbana
- Buenos Términos - Rauw Alejandro
- Daddy Yankee: Bzrp Music Sessions, Vol. 0/66 - Bizarrap & Daddy Yankee
- Por Si Mañana No Estoy - Omar Courtz
- Reliquia Do 2T - Varios Artistas
- Yo y Tú - Beéle, Ovy On The Drums & Quevedo
Mejor Álbum de Rock
- A La Mitad - Beta
- Malicia - Mägo De Oz
- Ceremonia - 1915
- Shine - Fito Paez
- La Frontera - Viniloversus
Mejor Canción de Rock
- Destruirse - Viniloversus
- Ego - The Warning
- Las Fuerzas Armadas Del Amor - Fito Paez
- Montserrat - Draco Rosa
- Rojo Profundo - Dillom
Mejor Álbum de Pop/Rock
- Mi Año Gótico - Emmanuel Horvilleur
- Juanesteban - Juanes
- Tierra De Nadie - La Vida Bohème
- Olas De Luz - Draco Rosa
- Términos & Condiciones - Usted Señalemelo
Mejor Canción de Pop/Rock
- Antes De Que El Mundo Se Acabe - Paty Cantú
- Hasta Jesús Tuvo Un Mal Día - CA7RIEL & Paco Amoroso Featuring Sting
- Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
- Me Levanté De La Cama - Arath Herce
- Ratera - BRUSES
Mejor Album de Música Alternativa
- CUERPOS, Vol. 1 - Babasonicos
- DESDE EL COMA - BRUSES
- FREE SPIRITS - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Demian - Teo Planell
- LUX (Complete Works) - Rosalía
Mejor Canción Alternativa
- Ante la duda, baila - Jorge Drexler
- BUGAMBILIA - Francisca Valenzuela
- El Reset - Dante Spinetta
- QUERIDA AMALIA - BRUSES
- 1:30 - Mon Laferte
Mejor Álbum de Salsa
- Invicto - Charlie Cruz
- El Alma En Clave - Luis Enrique
- El Relevo - Luis Figueroa
- Más Que Palabras - Grupo Niche
- Malportada - Nathy Peluso
Mejor Álbum de Cumbia/Vallenato
- Jorgito - Jorge Celedón y Víctor Nain Jr.
- Vallenato Social Club - Gusi
- Corazón Ausente - Ke Personajes
- El Tiempo Perfecto - Karen Lizarazo
- El Último Disco Vol. 1 - Carlos Vives
Mejor Álbum Merengue/Bachata
- Música Para Bailar - Fariana
- Todo Llega - Manerra
- No Era El Plan - Gabriel Pagán
- Oye Eta Vaina - Covi Quintana
- Chula - Techy
Mejor Álbum Tropical Tradicional
- Algo Nuevo De Ayer - Dayhan Díaz
- Orgánico - Los Tri-O
- Eternamente Omara - Omara Portuondo
- Íntimo (En Vivo) - Gilberto Santa Rosa
- Cualquiera Se Enamora - Leoni Torres
Mejor Álbum Tropical Contemporáneo
- De Amor, Sueños y Cantares - Jorge Luis Chacín
- Indole - Alex Cuba
- Antes Que El Tiempo Se Vaya - Fonseca
- Candela - Greeicy
- Color Fania - Niña Pastori
Mejor Canción Tropical
- Crayola - Danny Ocean
- Latino - Yeisy Rojas Featuring Manolito Simonet & Ricardo Amaray
- Nombre y Apellido - Luis Enrique, De La Ghetto
- Realidad-Es - Grupo Niche
- Todo Llega - Manerra
Mejor Álbum Cantautor
- Improviso - Djavan
- Taracá - Jorge Drexler
- Vendrán Suaves Lluvias - Silvana Estrada
- Musas en Mi - Arath Herce
- FEMME FATALE - Mon Laferte
Mejor Canción Cantautor
- Dime - Silvana Estrada
- generación digital - Joaquina
- Las Palabras - Jorge Drexler
- Musas en Mi - Arath Herce
- Temblor Y Réplica - Covi Quintana
Mejor Álbum de Música Ranchera/Mariachi
- Mi Suerte Es Ser Mexicano II - Pepe Aguilar
- La Fernández - Camila Fernández
- La Voz De Mi Trompeta (50 Años) - Mariachi Sol De México De José Hernández
- Bandera Blanca - Christian Nodal
Mejor Álbum de Música Banda
- Tequila y Guaro - Luis Ángel “El Flaco”
- Piratita - Banda Los Recoditos
- Piedras A La Luna - Eden Muñoz
Mejor Álbum de Música Tejana
- Mi Gran Noche - Raphael En La Voz De Kevin Aguilar
- 3 - Destiny Navaira
- Le Seguiremos - Jay Pérez
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya y Una Mía (Vol.2/En Vivo) - Bobby Pulido
- Capítulo 8 - Vilax
Mejor Álbum de Música Norteña
- El Mundo Es Del Que Se Anima - Calibre 50
- Gravedad - Duelo
- Mis Compas Vol. 2 - Joss Favela
- Lo Que Me Falta Por Llorar - Grupo Frontera
- 50/50 - Sofi Saar
Mejor Álbum de Música Mexicana Contemporánea
- De Parte Mía - Kakalo
- Dinastía (Deluxe) - Peso Pluma, Tito Double P
- Contra Todo - Rivs
- Dosis - Xavi
- Metamorfosis - Yahritza y Su Esencia
Mejor Canción Regional Mexicana
- Ese Hombre Es Malo - Karol G
- Estamos Todos - Intocable
- No Capea - Xavi, Grupo Frontera
- Ojitos Bellos - Grupo Frontera
- Osadía - Eden Muñoz, Cristian Castro
Mejor Álbum Instrumental
- Peregrino - Yamandú Costa & Hermanos Saboya
- NOVA - Hamilton De Holanda feat. Salomão Soares, Thiago Big Rabello
- Obra Viva De Hermeto Pascoal – Vol 1: Flautas - Andrea Ernest Dias, Aline Gonçalves, Eduardo Neves, Carlos Malta
- La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas
- A Tribute To Benny Moré And Nat King Cole - Gonzalo Rubalcaba, Joey Calveiro, Yainer Horta
Mejor Álbum Folclórico
- Concierto De Gala (Desde El Gran Teatro Nacional) (Versión Eva) [Live] - Eva Ayllón
- La Quinta Esencia - Yamandu Costa, Alexis Cárdenas & Ensemble Recoveco
- Cambias Mi Mundo - Lila Downs
- La Vida Era Más Corta - Milo J
- Candombe (En Vivo, Teatro Solís) - Julieta Rada
Mejor Álbum de Tango
- Neopía - Anibal Berraute
- Somos - Lidia Borda & Ariel Ardit
- Fueyerías - Pablo Jaurena
- Revolucionario Filarmónico - Quinteto Revolucionario & Orquesta Filarmónica Juvenil de Bogotá
- Le Grand Tango - Quinteto Astor Piazzolla
Mejor Álbum de Música Flamenca
- POPULAR - Yerai Cortés
- Origen & Revolución - Mercedes Luján
- In Illo Tempore - Mayte Martín
- José Mercé Canta A Manuel Alejandro - José Mercé
Mejor Canción de Raíces
- El Alma Mía - Silvana Estrada
- El tambor chico - Jorge Drexler & Rueda De Candombe
- La Puñalá - Andre
- Spiritual Energies - Eli Alvarado
- Urano - Nathasha Bravo, Jorge Glem & Elvis Martínez
Mejor Álbum de Jazz Latino/Jazz
- Folklore - Caracas Trio
- Paco De Lucia Music For Big Band - Alex Conde
- Verve - Lívia Mattos
- Gonzalo Plays Pino - Gonzalo Rubalcaba
- Vanguardia Subterránea: Live at The Village Vanguard - Miguel Zenón Quartet
Mejor Álbum Cristiano en Español
- Tú - Hakuna Group Music
- Días Contigo - Majo y Dan
- Inquebrantable - Sarai Rivera
- Eterno - Marcos Witt, Marco Barrientos & Marcos Vidal
- Mayday - Alex Zurdo
Mejor Álbum Cristiano en Portugués
- Primeiro (Ao Vivo) - Ziza Fernandes
- Avenida Do Arrependimento - Thalles Roberto
- Betel (Ao Vivo) - Eli Soares
- O Que Atravessa O Peito - Verboemcarne
- Shuv - Victin
Mejor Álbum de Pop Contemporáneo en Portugués
- Equilibrivm - Anitta
- Ludom - Ludom
- Antes Que A Terra Acabe - Luedji Luna
- BRava - Jenni Mosello
- MARINADA vol.01 - Marina Sena
Mejor Álbum de Rock o Música Alternativa en Lengua Portuguesa
- Resistência! Ao Vivo no Circo Voador - Black Pantera
- Let It Burn / Deixa Arder - Chico Chico
- Rádio Love Nacional - Detonautas
- foto em grupo - FOTO EM GRUPO
- CARRANCA - Urias
Mejor Álbum de Música Urbana en Lengua Portuguesa
- Novo Testamento - AJULLIACOSTA
- FREQUÊNCIA LUNAR - BUDAH
- CARO Vapor II – qual a forma de pagamento? - Don L
- Emicida Racional VL 2 - Mesmas Cores & Mesmos Valores - Emicida
- Terra Vermelha: Do interior pro interior - Matuto S.A
Mejor Álbum de Samba/Pagode
- 50 Anos De Carreira - Leci Brandão
- Jessé - As canções de Zeca Pagodinho - Teresa Cristina
- Nos Braços do Povo, Vol 2 (Ao Vivo) - Xande De Pilares
- Sentimento - Ferrugem
- Quinhão - Mosquito
Mejor Álbum de Música Popular/ Música Afro-Portuguesa Brasileña
- Criolo, Amaro e Dino - Criolo, Amaro Freitas, Dino d’Santiago
- Vende-se Lembrança - Pedro Emílio
- Améfrica - Bia Ferreira
- Afim - Zé Ibarra
- Eita - Lenine
Mejor Álbum de Música Sertaneja
- Fire Arena - Ana Castela
- Cantando Sua História 2 (Ao Vivo) - Simone Mendes
- Raiz BH (Ao Vivo / Deluxe) - Lauana Prado
- Registro Histórico (Ao Vivo) - Luan Santana
- Traia Acústico (Ao Vivo) - Traia Véia
Mejor Álbum de Música de Raíces en Lengua Portuguesa
- Eu Vou Morrer de Amor ou Resistir - Carminho
- Dominguinho Vol. 2 (Ao Vivo) - João Gomes, Mestrinho, Jota.pê
- Até Cansar o Cansaço - Juliana Linhares
- Molho Lambão - Psirico
- Amor Perene - Zaynara
Mejor Álbum de Música Infantil
- Mil Secretos - Cantoalegre, Marta Gómez
- ¡A Jugar! - Danilo & Chapis
- Mardearena - Magdalena Fleitas
- Aprendo Jugando - OTA El Hipopotamo
- Dinosaurios: Una Travesía Cretácica - Tu Rockcito
Mejor Álbum de Música Clásica
- Gabriela Ortiz: Yanga - Los Angeles Philharmonic
- Odyssey - Simón Bolívar Symphony Orchestra Of Venezuela
- Opus 33 “Romantic Cello” - London Symphony Orchestra
- Sinfonia Em Quadrinhos - Orquestra Jovem Tom Jobim
- Tania León: Horizons, Raíces (Origins), Stride, Pasajes [Live] - London Philharmonic Orchestra
Mejor Obra/Composición Clásica
- Adagio De Las Tres y Diez (for Bandoneón & String Orchestra) - Richard Scofano
- Odisea: Concerto For Venezuelan Cuatro And Orchestra - Gustavo Dudamel, Simón Bolívar Symphony Orchestra of Venezuela, Jorge Glem
- Raices (Origins) - Live - London Philharmonic Orchestra, Edward Gardner
- Tríptico Sudamericano - Berta Rojas Featuring Pedro Franco, Federico Tarazona & Jorge Glem
- Yanga - Los Angeles Philharmonic, Gustavo Dudamel, Los Angeles Master Chorale, Tambuco Percussion Ensemble
Mejor Música para Medios Visuales
- Amor Animal - Murci Bouscayrol
- La Casa De Los Espiritus (Banda Sonora Original De La Serie De Amazon Prime) - (Varios Artistas)
- Las Muertas - Fernando Velázquez
- Menem (Banda Sonora De La Serie Original De Prime Video) - Sergei Grosny
- O Agente Secreto (Trilha Sonora Original) - Mateus Alves & Tomaz Alves Souza
Mejor Arreglo
- Juanito Alimaña - Dani Barón y Henry Villalobos
- Dando Y Dando - Luis Enrique
- Sonho Inca - Guilherme Rondon, Rafael Beck E Felipe Montanaro
- A Deriva (Adrift) - Felipe Salles Featuring Tatiana Parra
- Cazadero’s March - Utupe Oficina Sonora, Mônica Salmaso, Teco Cardoso e Davi Fonseca
Mejor Diseño de Empaque
- Amores Perros (Banda Sonora Original Reedición 25° Aniversario) - Varios Artistas
- Anela - Belén Aguilera
- Florece En El Caos - No Te Va Gustar
- La Huella De Las Cuerdas - Berta Rojas
- La Vida Era Más Corta - Milo J
Mejor Ingeniería de Grabación para un Álbum
- Boas Novas - Zeca Veloso
- Esgotada - Tiê
- Lux (Complete Works) - Rosalía
- Marco - Marco Baptista
- Taracá - Jorge Drexler
Mejor Video Musical Versión Larga
- FREE SPIRITS (The Film) - CA7RIEL & Paco Amoroso
- Hasta Que Me Quede Sin Voz - Leiva
- Guerras Invisíveis - L7nnon
- Back To The Childhood - Maleh
- FLAMENCO - (Varios Artistas)
Mejor Video Musical Versión Corta
- 10 anos de Castelos & Ruínas - Bk’
- CHINGONA - Tamara Flores
- Moleirinha - Karetus Featuring Isabel Silvestre, CONAN OSÍRIS & Julio Pereira
- INRI - Los Tres
- Sauvignon Blanc (Official Video) - Rosalía
Productor del Año
- Edgar Barrera
- Julio Raposo
- Santiago Ruiz “Tatool”
- Juan Pablo Vega
- Federico Vindver
Compositor del Año
- Edgar Barrera
- Iván Gámez
- Yoel Henriquez
- Jenni Mosello
- Sara Schell
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