J Balvin y Valentina Ferrer se separan tras casi 10 años, ¿por qué terminó su relación?

La modelo argentina Valentina Ferrer dio a conocer su separación del cantante colombiano J Balvin, cuyo nombre real es José Osorio Balvin, tras casi 10 años juntos y un hijo en común nacido en junio del 2021.

Fue a través de sus historias de Instagram que la también conductora compartió la noticia a través de una historia de Instagram que publicó este martes 16 de septiembre y dio un par de detalles sobre la ruptura.

En ese sentido, Valentina Ferrer aclaró que la decisión fue tomada en conjunto con J Balvin con la intención de priorizar el bienestar de su hijo Río, dejando claro que ya no era una relación sostenible.

J Balvin y Valentina Ferrer se separan

El breve comunicado de la modelo decía: “Después de compartir tantos años y momentos importantes juntos, José y yo hemos decidido tomar caminos separados”, anunció de manera contundente, pero recordando que la relación tuvo sus buenos momentos.

“Ha sido una decisión tomada desde el amor, el respeto y el deseo de hacer lo mejor para nuestra familia. Nuestra prioridad seguirá siendo acompañar siempre a Río con todo nuestro amor”, señaló.

La también empresaria pidió que su privacidad sea respetada en estos momentos: “Estamos viviendo este proceso con tranquilidad y agradecemos profundamente la comprensión y el respeto hacia este momento tan personal para nosotros”, señaló.

💔 J Balvin y Valentina Ferrer se separaron tras casi 10 años juntos.



La modelo argentina confirmó la ruptura a través de sus redes sociales y aseguró que la decisión fue tomada “desde el amor”. Ambos continuarán priorizando el bienestar de su hijo, Rio. 🩵 pic.twitter.com/sGThy83B4N — Billboard AR (@BillboardArg) September 16, 2026

¿Hubo infidelidad?

En redes sociales, el público ha señalado que la ruptura pudo haber sido consecuencia de una polémica ocurrida a inicios del mes de octubre, cuando se destapó la presunta infideidad del cantante colombiano.

En ese entonces, una modelo de OnlyFans acusó a J Balvin de haberle sido infiel a Valentina Ferrer durante el embarazo de la modelo argentina. En ese sentido, la creadora de contenido aseguró que cuando se enteró de que él estaba en una relación, contactó a la famosa para advertirle.

“Aguantando cachos, cualquier relación dura”, se burló entonces la modelo apra adultos. Aunque en su momento esto solo fue un rumor, para muchos fans hace sentido que este haya sido un motivo detrás de la separación, aunque ninguna de las partes lo ha confirmado.

🚨 J BALVIN y VALENTINA FERRER SE SEPARAN 🚨



Desde que ví esa noticia sobre la “Modelo de Only Fans” supe que ese matrimonio se iría al piso y no fallé, hoy se confirmó 😕 #Jbalvin pic.twitter.com/n4TBnUQ8RH — Nickole 𐙚⋆˚✿˖° (@NicksB1a) September 16, 2026

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