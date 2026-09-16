¿Quién es Albañil Legendario? Edad y cuál es su verdadero nombre

Habilidad Física 100: México es el reality show deportivo de Netflix que reúne a atletas profesionales y amateurs de muchas disciplinas para definir cuál de ellos es el que logra superar desafíos físicos.

Uno de los nombres que más ha llamado la atención es El albañil legendario, uno de los participantes que cautivó al público por su historia y su disciplina, al dedicarse a realizar ejercicios mientras trabaja en la obra.

¿Quién es El albañil legendario?

El verdadero nombre de El Albañil Legendario es Freddy Bautista. Nació en el año 1989, por lo que actualmente tiene 37 años de edad. Es un creador de contenido originario de Jalpilla en el municipio de Axtla de Terrazas en San Luis Potosí.

Saltó a la fama a través de su cuenta de TikTok @freddybautista44 debido a su impresionante físico musculoso y atlético. Freddy se volvió viral al demostrar que mantiene su cuerpo puramente a base de la fuerza requerida por su oficio en la construcción.

Además de esto, mantiene una dieta común que incluye frijoles, tortillas, refresco y pan dulce, sin pisar un gimnasio tradicional. De esta forma, resulta inspirador al destacar que es posible mantenerse en forma sin necesidad de dietas sofisticadas o el mejor equipo.

Esto resulta valioso al considerar que en la actualidad, el deporte y el fitness puede llegar a considerarse un lujo entre las personas, quienes piensan que necesitan asistir a estudios o gimnasios caros y mantener dietas costosas para obtener los resultados que desean.

Algunos de los usuarios no creen que Freddy tenga un cuerpo de ese nivel con habitos cotidianos; sin embargo, otra parte de su comunidad señaló que la genética y las labores de su trabajo de albañilería son capaces de demandar ese nivel de calorías para el cuerpo.

Anteriormente, Albañil Legendario ya había participado en un reality show de TV Azteca llamado Tentados por la fortuna, donde trató de conseguir el premio de 5 millones de pesos junto con varias personas más en la naturaleza.

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