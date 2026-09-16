Habilidad física 100: México, ¿Quiénes son los atletas que participan?

Habilidad física 100: México se estrenó este miércoles 16 de septiembre en Netflix. El reality show representa la adaptación mexicana de un formato nacido en Corea del Sur que reúne a un centenar de competidores para enfrentar desafíos de su fuerza, resistencia, velocidad y capacidad para superar desafíos físicos.
¿Quiénes son los atletas que participan en Habilidad física 100?
El elenco reúne a 100 competidores de alto rendimiento, entre deportistas olímpicos, atletas profesionales, peleadores de disciplinas de contacto, entrenadores y entusiastas del fitness.
Ellos son los 100 participantes de Habilidad física 100 México:
La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 16 de septiembre?
- Carlos Salcido — futbolista
- Luis Hans — bombero
- Mariana Khalil — CrossFit
- Pascual Nadaud — rugby
- Santos Gabriel — powerlifting
- Jesús Tonatiú López — atletismo
- Victoria Reyes — fisicoculturismo
- El Gallo Estrada — boxeo
- Aldo Gutiérrez — lucha olímpica
- Gabriela Rodríguez — entrenadora física y pediatra
- Pee Wee — cantante
- Marcelino Padilla — soldado
- Daghni Fresco — boxeo
- Irma “Torbellino” García — boxeo
- David Olvera — natación en aguas abiertas
- Daniel Bernal — calistenia
- Emmanuel Mejía — Muay Thai
- Nico Guzmán — canotaje
- Mikel España — escalada
- Fernanda Díaz — parkour
- Vanessa Huppenkothen — comentarista y triatleta
- Jorge Cantú — beisbol
- Carmen Baqué — actriz y atleta híbrida
- Luis Mora — CrossFit
- Venom — diablero y fisicoculturista
- Omar Zamitiz — preparador físico
- Roberto Saavedra — corredor profesional
- Dulce Velázquez — lucha olímpica
- Javier Rojo — gimnasia
- Ángel Herrera — calistenia
- Marco Pardo — calistenia
- Anita Martínez — CrossFit
- Jesús Cárcamo — soldado
- Carlos Santamaría — ciclismo
- Israel Alarcón — futbol americano profesional
- Michelle Guirado — powerlifting
- Laura Burgos — Muay Thai
- Francisco Bolaños — soldado
- Liliana Ibáñez — nadadora olímpica
- Mike González — Hyrox
- Jesús Gama Jr. — mariachi
- Luis Hernández “El Matador” — futbolista
- Pau Haro — Hyrox
- George Herrera — fisicoculturismo
- Ztimpy — bailarín
- Eduardo Sánchez — policía
- Cynthia Flores — Muay Thai
- José Hermosillo — calistenia
- Daniel Jiménez — taquero
- Kevin Palacios — clavados
- Marlene Coronel — parkour
- Iván Guerra — bloquero
- Yolotl Cabral — clavados de altura
- Roldán Goldbaum — CrossFit
- Natalia González — escalada
- Sergio González — preparador físico
- Jona Herrera — parkour
- Dominic Ficachi — basquetbol
- Alejandra Gamboa — atleta híbrida
- Diana Ferrer — strongman
- Daniela Fainus — fitness
- Atlantis Jr. — lucha libre
- Adrián Chavira — obrero
- Uriel Gutiérrez — strongman
- Karen Lara — Hyrox
- Emmanuel Benítez — Muay Thai
- Mau Otero — atleta
- Alberto Castañeda — Hyrox
- Mariana Caballero — Hyrox
- Alonso Xopin — soldado
- Jahir Ocampo — clavadista olímpico
- Sonrix — taekwondo
- Ángel Quintero — corredor de obstáculos
- Jazmín Lira — fisicoculturismo
- Soberano Jr. — lucha libre
- Aldo Márquez — Hyrox
- Patrick Alexandre — remo olímpico
- Tony Gastelum — calistenia
- Jane Valencia — lucha olímpica
- Luis Pride — MMA
- Místico — lucha libre
- Karla Torres — fisicoculturismo
- Judoman — judo
- Miguel de Lara — nadador olímpico
- Lazy Boy — MMA
- Ámbar Garnica — lucha olímpica
- Elías Richo — futbol americano profesional
- Beto Heragui — preparador físico
- Ceci Tamayo — corredora olímpica
- Manuel Vázquez — soldado
- Raúl Flores — strongman
- Mariana Meza — CrossFit
- El Albañil Legendario — albañil
- Brandon Díaz — lucha olímpica
- Julio Córdova — jiu-jitsu
- Gladys Ávila — basquetbol
- Quique Luna — Hyrox
- Elías Athié — fisicoculturismo
- Mónica de la Torre — powerlifting
- Isaías Paez — fisicoculturismo
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