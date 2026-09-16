Netflix

Habilidad física 100: México, ¿Quiénes son los atletas que participan?

Entre los participantes más reconocidos aparecen Místico, Carlos Salcido, Luis “El Matador” Hernández, Vanessa Huppenkothen y muchos más

Habilidad física 100: ¿Quiénes son los atletas que participan?
Habilidad física 100: ¿Quiénes son los atletas que participan? Foto: Netflix
Por:
Mariana Garibay

Habilidad física 100: México se estrenó este miércoles 16 de septiembre en Netflix. El reality show representa la adaptación mexicana de un formato nacido en Corea del Sur que reúne a un centenar de competidores para enfrentar desafíos de su fuerza, resistencia, velocidad y capacidad para superar desafíos físicos.

¿Quiénes son los atletas que participan en Habilidad física 100?

El elenco reúne a 100 competidores de alto rendimiento, entre deportistas olímpicos, atletas profesionales, peleadores de disciplinas de contacto, entrenadores y entusiastas del fitness.

Ellos son los 100 participantes de Habilidad física 100 México:

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  • Carlos Salcido — futbolista
  • Luis Hans — bombero
  • Mariana Khalil — CrossFit
  • Pascual Nadaud — rugby
  • Santos Gabriel — powerlifting
  • Jesús Tonatiú López — atletismo
  • Victoria Reyes — fisicoculturismo
  • El Gallo Estrada — boxeo
  • Aldo Gutiérrez — lucha olímpica
  • Gabriela Rodríguez — entrenadora física y pediatra
  • Pee Wee — cantante
  • Marcelino Padilla — soldado
  • Daghni Fresco — boxeo
  • Irma “Torbellino” García — boxeo
  • David Olvera — natación en aguas abiertas
  • Daniel Bernal — calistenia
  • Emmanuel Mejía — Muay Thai
  • Nico Guzmán — canotaje
  • Mikel España — escalada
  • Fernanda Díaz — parkour
  • Vanessa Huppenkothen — comentarista y triatleta
  • Jorge Cantú — beisbol
  • Carmen Baqué — actriz y atleta híbrida
  • Luis Mora — CrossFit
  • Venom — diablero y fisicoculturista
  • Omar Zamitiz — preparador físico
  • Roberto Saavedra — corredor profesional
  • Dulce Velázquez — lucha olímpica
  • Javier Rojo — gimnasia
  • Ángel Herrera — calistenia
  • Marco Pardo — calistenia
  • Anita Martínez — CrossFit
  • Jesús Cárcamo — soldado
  • Carlos Santamaría — ciclismo
  • Israel Alarcón — futbol americano profesional
  • Michelle Guirado — powerlifting
  • Laura Burgos — Muay Thai
  • Francisco Bolaños — soldado
  • Liliana Ibáñez — nadadora olímpica
  • Mike González — Hyrox
  • Jesús Gama Jr. — mariachi
  • Luis Hernández “El Matador” — futbolista
  • Pau Haro — Hyrox
  • George Herrera — fisicoculturismo
  • Ztimpy — bailarín
  • Eduardo Sánchez — policía
  • Cynthia Flores — Muay Thai
  • José Hermosillo — calistenia
  • Daniel Jiménez — taquero
  • Kevin Palacios — clavados
  • Marlene Coronel — parkour
  • Iván Guerra — bloquero
  • Yolotl Cabral — clavados de altura
  • Roldán Goldbaum — CrossFit
  • Natalia González — escalada
  • Sergio González — preparador físico
  • Jona Herrera — parkour
  • Dominic Ficachi — basquetbol
  • Alejandra Gamboa — atleta híbrida
  • Diana Ferrer — strongman
  • Daniela Fainus — fitness
  • Atlantis Jr. — lucha libre
  • Adrián Chavira — obrero
  • Uriel Gutiérrez — strongman
  • Karen Lara — Hyrox
  • Emmanuel Benítez — Muay Thai
  • Mau Otero — atleta
  • Alberto Castañeda — Hyrox
  • Mariana Caballero — Hyrox
  • Alonso Xopin — soldado
  • Jahir Ocampo — clavadista olímpico
  • Sonrix — taekwondo
  • Ángel Quintero — corredor de obstáculos
  • Jazmín Lira — fisicoculturismo
  • Soberano Jr. — lucha libre
  • Aldo Márquez — Hyrox
  • Patrick Alexandre — remo olímpico
  • Tony Gastelum — calistenia
  • Jane Valencia — lucha olímpica
  • Luis Pride — MMA
  • Místico — lucha libre
  • Karla Torres — fisicoculturismo
  • Judoman — judo
  • Miguel de Lara — nadador olímpico
  • Lazy Boy — MMA
  • Ámbar Garnica — lucha olímpica
  • Elías Richo — futbol americano profesional
  • Beto Heragui — preparador físico
  • Ceci Tamayo — corredora olímpica
  • Manuel Vázquez — soldado
  • Raúl Flores — strongman
  • Mariana Meza — CrossFit
  • El Albañil Legendario — albañil
  • Brandon Díaz — lucha olímpica
  • Julio Córdova — jiu-jitsu
  • Gladys Ávila — basquetbol
  • Quique Luna — Hyrox
  • Elías Athié — fisicoculturismo
  • Mónica de la Torre — powerlifting
  • Isaías Paez — fisicoculturismo

¿Quieres saber más?

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