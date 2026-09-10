Netflix estrenó recientemente la docuserie Earle Meets World, protagonizada por la influencer Alix Earle, quien abre su vida personal y profesional a las cámaras. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención es la polémica que surge en torno a su relación con Alex Cooper, creadora del podcast Call Her Daddy.

Alix Earle vs. Alex Cooper en docuserie de Netflix: Esta es la polémica

En los primeros episodios de la docuserie Earle Meets World, Alix Earle aborda directamente su disputa con Alex Cooper, describiéndola como una relación marcada por tensiones y comentarios tóxicos.

Según Earle, Cooper intentó minimizar su éxito en redes sociales y cuestionó su autenticidad como creadora digital, además de manipularla. La influencer aseguró en un video en TikTok: “No voy a permitir que alguien me haga sentir menos por lo que he construido”.

El conflicto entre Alix Earle y Alex Cooper se remonta a 2023, cuando ambas coincidieron en eventos de la industria digital y comenzaron a circular rumores de que entre ellas existía una rivalidad. En redes aseguran que en ese momento Cooper habría hecho comentarios que Earle interpretó como ataques personales.

La disputa comenzó cuando Alex Cooper firmó a Earle para desarrollar proyectos dentro de su Unwell Network, incluyendo el podcast Hot Mess, que ambas conducían. Sin embargo, la colaboración se rompió en 2025, luego de rumores de choques de egos y diferencias en el control del negocio.

Se dice que Alix estaba ganando mayor popularidad que su compañera, por lo que deseaba tener su propio podcast; otras versiones señalan que Cooper quería quedarse con la mayor parte de las ganancias y la propiedad intelectual de Hot Mess.

La docuserie Earle Meets World muestra cómo esta tensión afectó la confianza de Alix en sus primeros pasos como figura pública.

La disputa entre Alix Earle y Alex Cooper se convirtió en tema viral en redes sociales desde abril de 2026, cuando, en TikTok, Cooper lanzó críticas a Earle y esta respondió diciendo que contaría su versión de los hechos en la serie de Netflix.

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