¿Quién es Cristina Seoane, la esposa de ‘Chiche’ Gelblung?

Este 9 de septiembre el periodista y conductor de televisión Samuel “Chiche” Gelblung perdió la vida a los 82 años de edad, y su esposa, Cristina Seoane, fue captada durante su velatorio.

Cristina Seoane está pasando por una etapa en su vida que posiblemente sea de las más difíciles, pues quien fuera su pareja sentimental por casi cindo décadas perdió la vida el miércoles.

El velatorio para que los familiares y amigos de Samuel “Chiche” Gelblung pudieran darle el último adiós, se realizó en la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), ubicada en Loyola 1139, del barrio de Villa Crespo de Buenos Aires, Argentina.

Cristina Seoane en el velatorio de Chiche ı Foto: Especial

¿Quién es Cristina Seoane?

Cristina Seoane es conocida por ser la esposa de Samuel “Chiche” Gelblung desde hace 50 años, pues se conocieron en 1975 luego de que Seoane; quien era modelo, apareciera en la revista Gente, misma de la que “Chiche” era director entonces.

Luego de un año de conocerse, Cristina fue contratada como productora fotográfica de la revista, por lo que su relación comenzó a estrecharsecon el paso del tiempo; sin embargo, luego de enterarse de una infidelidad por parte del periodista, la relación amorosa terminó.

Pese a su ruptua, “Chiche” logró reconciliarse con Cristina, y en 1977 hicieron oficial su relación y se casaron, dando comienzo a una historia de amor llena de altibajos, que continuó vigente hasta este 2026.

Cristina Seoane y Chiche ı Foto: Especial

Cristina Seoane y Samuel Gelblung tuvieron tres hijos: Federico, María y Magdalena, quienes a su vez los hicieron abuelos de siete nietos, con quienes compartían todo el tiempo posible.

De acuerdo con medios argentinos, Chiche y Cristina atraverason varios momentos difíciles, pues fueron víctimas de intentos de secuestro, amenazas de bomba e uncluso un exilio de Madrid por persecuciones.

Cristina Seoane y Chiche ı Foto: Especial

Cuando Chiche fue reconocido con el Martín Fierro de Oro de Cable en 2022 por su trayectoria, este le dedicó el premio a Cristina, sus hijos y sus nietos:

“Este premio es para mi compañera de toda la vida, Cristina, y obviamente el equipo que uno tiene detrás que son los hijos que acompañan y mis nietos” dijo Chiche durante su breve discurso.

Durante el 2026 el periodista Samuel “Chiche” Gelblung fue internado por lo menos en cuatro ocasiones, y en esta última fue internado por problemas respiratorios, razón por la cual perdió la vida.

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