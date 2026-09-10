¿Quién era Samuel ‘Chiche’ Gelblung? Edad y que le pasó

Recientemente se dio a conocer que Samuel ‘Chiche’ Gelblung perdió la vida, y la noticia conmocionó a muchas personas y celebridades argentinas, pues era mayormente reconocido en dicho país desde hace muchos años.

El productor, Gustavo Sofovich, compartió en una entrevista que apenas el fin de semana había sostenido una conversación con “Chiche”, quien aseguró que a partir de ahora será una leyenda.

“Yo hablé con él el sábado a las 9 de la mañana, me llama y me dice ‘almorzamos, nos vemos’, y le dije ‘sí, voy a tu casa a la 1, ¿a qué hora te vas?’ compartió el productor, quien aseguró que pese a que no tuvieron la reunión, Chiche quería pedirle trabajo.

Aseguró que a él no le preocupaba que Samuel ‘Chiche’ Gelblung perdiera la vida mientras se encontraba al aire, pues ese era uno de sus deseos, por lo que desde hace un mes lo esperaban en el programa.

Previo a su muerte, Chiche presentó un informe sobre la serie de Moria Casán en el ciclo semanal 70 - 20 Hoy emitido por El Nueve, en el que dijo que él y los televidentes se verían de nueva cuenta el próximo domingo.

¿Quién era Samuel ‘Chiche’ Gelblung y qué le pasó?

Samuel Gelblung, mejor conocido en los medios como “Chiche”, nació el 7 de febrero de 1944 en Buenos Aires, Argentina, y perdió la vida el pasado 9 de septiembre a la edad de 82 años.

“Chiche” era conocido por haberse desempeñado durante varios años dentro del medio como periodista, conductor de radio, conductor de televisión, fotógrado y corresponsal de guerra.

De acuerdo con medios argentinos, el periodista y conductor de televisión perdió la vida por problemas respiratorios, pues incluso se encontraba internado en el Sanatorio Matre Dei; siendo esta la cuarta vez en el año que se encontraba en un hospital.

Comenzó su trayectoria en 1966 dentro de la revista Gente bajo el presudónimo de Mariano Ovejero, y posteriormente estuvo a cargo de la revista Semana en la década de los años 80.

Nunca había visto esto de Chiche y Leonardo Fabio. Archivazo pic.twitter.com/fldmq7iyri — riquelme traé un 10 (@elmarcapiel) September 9, 2026

En 1991 fue conductor del programa Radio La Red, y en 1994 era conductor de La Súper Mañana de Chiche Gelblung, y para 1998 fue conductor de Edición Chiche de Radio 10, mismo que continuó emisiones hasta el 2008, para posteriormente ser conductor de Hola Chiche de Radio Mitre.

Fue columnista en los periódicos Ámbito Financiero y La Nación, mismo que incluso dirigió a finales de los años 80, también fue fundador de Minuto Uno, y para 2009 comenzó a transmitir el Mundial de Sudáfrica por medio del portal Edición 10, mismo que superó las 50 mil visitas diarias.

En cuanto a su paso por la pantalla chica, Samuel Gelblung comenzó sus apariciones desde 1990 en Canal 9, pasando por Canal 13 y volver al 9 de nueva cuenta, en donde fue corresponsal de la Intervención rusa en Ucrania.

🕊️ Murió Chiche Gelblung a los 82 años.



Una figura inconfundible del periodismo argentino, con una extensa trayectoria en radio y televisión. En los últimos años fue parte de El Nueve, donde conducía 7020 HOY.



QEPD, Chiche. 🕊️#ChicheGelblung #7020HOY #ElNueve pic.twitter.com/BI5EUHCFY8 — El Nueve (@canal9oficial) September 9, 2026

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