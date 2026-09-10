Hospitalizan de emergencia a Alan de Magneto ¿Cuál es su estado de salud?

Alan de Magneto fue hospitalizado de emergencia, en Mérida, Yucatán, lo que generó preocupación entre sus fans.

De acuerdo con la información que se dio a conocer, el cantante fue ingresado al nosocomio por un problema relacionado con sus niveles de sodio en la sangre.

Sin embargo, no se sabe la causa específica por la que estaría hospitalizado, pero se dice que el artista está bajo estricta vigilancia médica.

Por el momento se trata de reportes en redes sociales, ya que no ha habido una confirmación oficial de lo que le sucedió al cantante Alan de Magneto.

¿Quién es Alan de Magneto?

El nombre real de Alan de Magneto es Erick Ibarra Miramontes. Nació el 28 de junio en la Ciudad de México y actualmente tiene 54 años de edad.

Desde niño mostró interés por la música y el espectáculo: a los 9 o 10 años fue locutor de un programa infantil de radio y en 1983 participó en el programa televisivo Juguemos a cantar, donde interpretó el tema “Ha salido el sol” e incluso grabó en el disco del festival. Su formación incluyó estudios de música y guitarra clásica, aunque su trayectoria lo llevó hacia el pop.

Entre 1988 y 1989 se integró a la boy band mexicana Magneto, cuando el grupo firmaba con CBS Records y preparaba el álbum 40 grados. Entró junto a Charlie en reemplazo de miembros anteriores y se convirtió en uno de los vocalistas principales, destacado por su falsete.

Magneto alcanzó el éxito masivo en los años 90 con hits como “Vuela, vuela” , “Para siempre”, “La puerta del colegio” y “40 grados”. El grupo protagonizó la película Cambiando el destino (1992), participó en el Festival de Viña del Mar y obtuvo un Disco de Diamante.

Tras la separación de Magneto a mediados de los 90, Alan se lanzó como solista. Estudió canto y actuación en Italia y Nueva York, y en 1999 publicó su primer álbum Alan Azul, seguido de Mi Realidad en 2001.

Paralelamente inició una carrera actoral: debutó en la miniserie Rayito de luz (2000) y participó en telenovelas como Velo de novia, El amor no tiene precio y otras, además de obras de teatro musical. También ha estado en realities como Big Brother VIP, La Isla, ¿Quién es la Máscara? y MasterChef Celebrity.

Actualmente es parte del 90’s Pop Tour en donde Magneto se reencontró para salir de gira con otras bandas de esa época para consentir a sus fans.

Alan ha sido criticado en las giras porque transmite pocas ganas para bailar en los shows.

Te puede interesar: