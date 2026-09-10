¿De qué trata el VIDEO viral de ‘Nice B’, Esther Thomas?

Una serie de videos se han viralizado durante los últimos días en redes sociales, y en estos presuntamente se puede ver a la tiktoker conocida como “Nice B”, agrediendo con un arma blanca a una mujer conocida como “Baby Love”.

Las autoridades de Haití emitieron una ficha de búsqueda para Esther Thomas, alias “Nice B”, ya que se le señala como presunta responsable de asesinato, tentativa de asesinato y asociación de malhechores, por su presunta responsabilidad en el asesinato de “Baby Love”.

Además de “Nice B”, las autoridades emitieron una ficha de búsqueda para Darlens Duclona, alias “Inspector Tét Kalė”, pues de acuerdo con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, ambos son señalados por el asesinato de una mujer.

En redes sociales existen diversas especulaciones sobre este crimen, como la presunta vinculación de Esther Thomas con la banda criminal “400 Mawozo”, y su posible aparición en el video viral.

Darlens Duclona, alias “Inspector Tét Kalė” y Esther Thomas alias “Nice B” ı Foto: @pnh_officiel

¿De qué trata el video viral de “Nice B”

En redes sociales circulan una serie de videos, y los internautas aseguran que las mujeres que aparecen en estos son Esther Thomas, alias “Nice B”, y su presunta víctima mortal, “Baby Love”.

Los videos contienen imágenes explícitas que pueden resultar sensibles para la mayor parte de las personas, pues en estos se puede apreciar a una mujer amedrentando en repetidas ocasiones con un machete a otra que se encuentra en el suelo.

La mujer que se encuentra en el suelo es irreconocible, pues está totalmente cubierta de sangre; sin embargo, se puede apreciar que posiblemente continúa con vida, pues mientras es lesionada continúa moviéndose.

Video viral de “Nice B” ı Foto: Redes Sociales

Según la información que se conoce, la joven fue asesinada en circunstancias particularmente violentas en una zona controlada por presuntos miembros de la pandilla 400 Mawozo, quienes han sido vinculados también a la creadora de contenido.

Diversas versiones compartidas por usuarios en redes sociales señalan las posibles circunstancias del asesinato y la presunta responsabilidad de “Nice B” en el hecho delictivo, pues en estas incluso es señalada por haber llevado a la víctima hasta donde estaban unos hombres armados, y de haber estado presente durante el ataque.

La información que circula en redes sociales sobre este delito, y su relación con los videos en los que se puede apreciar un ataque demasiado violento presuntamente cometido por “Nice B” aún no ha sido confirmado por las autoridades haitianas.

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