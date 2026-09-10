¿Quién es ‘Baby Love’, la joven asesinada en Haití, que vinculan a ‘Nice B’?

En redes sociales están circulando una serie de videos en los que se puede apreciar a unos sujetos torturando con un arma blanca a una mujer, y los usuarios vinculan este hecho con unas fichas de búsqueda emitidas por la Policía National de Haití.

La Policía Nacional de Haití compartió dos fichas de búsqueda, pues señalan a la creadora de contenido conocida como “Nice B” y a un hombre conocido como “Inspector Tét Kalė” como presuntos responsables del asesinato de la joven conocida como “Baby Love”.

En el comunicado de prensa se pide que el Jefe de la Dirección Departamental del Oeste II (DDOII), el Jefe de la Dirección Central de la Policía Judicial (DCPJ) y el Jefe de la Comisaría de Policía de Tabarre “emitan las instrucciones formales y necesarias para que se busque, traiga y lleve a la Fiscalía” a ambos señalados.

Darlens Duclona, alias “Inspector Tét Kalė” y Esther Thomas alias “Nice B” son solicitados por las autoridades de Haití como presuntos responsables del asesinato de “Baby Love”: “Este acto es punible según los artículos 241, 242, 243 y 247 del Código Penal haitiano”, señala el comunicado.

¿Quién es “Baby Love”?

La información sobre la identidad de “Baby Love” no ha sido compartida por las autoridades de Haití, por lo que se desconoce el nombre real de la víctima mortal señalada por las autoridades haitianas.

Pese a que algunos internautas han compartido fotografías y videos de quienes posiblemente serían “Baby Love”, las usuarias que aparecen en dicho contenido han señalado que no se trata de ellas, por lo que piden que dejen de difundir su rostro.

En redes sociales se presume que “Baby Love” habría filtrado una fotografía de “Nice B” en la que aparece junto a uno de los miembros de una banda criminal de Haití, razón por la cual pediría que terminaran con su vida.

En otras versiones se señala que presuntamente el hecho delictivo podría estar relacionado con un embarazo de “Baby Love”, pero ninguna de las versiones ha sido confirmada de manera oficial.

Darlens Duclona, alias “Inspector Tét Kalė” y Esther Thomas alias “Nice B” ı Foto: @pnh_officiel

En el documento emitido por el el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública de Haití, se señala a Esther Thomas por tres delitos:

Asesinato

Tentativa de asesinato

Asociación de malhechores

Se presume que la creadora de contenido está vinculada con el grupo delictivo “400 Mawozo”, un grupo de criminales señalados como uno de los más poderosos de Haití, pues son conocidos por delitos como la extorsión, secuestro y trata de personas.

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