¿Quién es ‘Nice B’, la influencer de Haití, vinculada por asesinato por video viral?

El pasado 6 de septiembre la Policía National de Haití emitió un comunicado de prensa, en el que señalan a la creadora de contenido “Nice B” como posible responsable de asesinato, tentativa de asesinato y asociación de malhechores.

El documento; redactado el 5 de septiembre, emitido por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, y firmado por el fiscal Guy Alexis, de la Fiscalía del Tribunal Civil de Coix-des-Bouquets, señalala a “Nice B” como posible responsable del asesinato de “Baby Love”.

En dicho documento, el comisionado del Gobierno, ante el Tribunal de Primera Instancia de Croix-Des-Bouquets, solicita que emitan “las instrucciones formales y necesarias para que se busque, traiga y lleve a la Fiscalía” a la creadora de contenido.

Se requiere a “Esther Thomas alias “Nice B”, por el asesinato de la señora comúnmente conocida como Baby Love, delitos previstos y castigados por el Código Penal haitiano en sus artículos 241, 242, 243 y 247” conclute el comunicado.

Ficha de búsqueda de "Nice B" ı Foto: Policía Nacional de Haití

¿Quién es “Nice B”?

Esther Thomas, mejor conocida como “Nice B” es una creadora de contenido que publicaba videos y hacía transmisiones en vivo por medio de TikTok; además, presuntamente ingresó de manera irregular a Reública Dominicana; de acuerdo con la información que circula en redes sociales.

Presuntamente Thomas está vinculada con la banda criminal “400 Mawozo”, un grupo criminal señalado com uno de los más poderosos de Haití, quienes son conocidos por delitos como la extorsión, secuestro y trata de personas.

Se presume que; después del hecho delictuoso del que se le señala, la creadora de contenido huyó de Haití hacia República Dominicana para buscar refugio en dicho país, lo que llama la atención de muchas personas por la seguridad que existe en dicha frontera.

Las autoridades pidieron a la ciudadanía a extremar precauciones; además, solicitaron que en caso de contar con información sobre el paradero de “Nice B” se comuniquen de manera inmediata con la policía, con la finalidad de facilitar su detención.

Ficha de búsqueda de "Nice B" ı Foto: Policía Nacional de Haití

Esther Thomas ha sido señalada por las autoridades como una persona “peligrosa y armada”, por lo que este caso comenzó a llamar la atención en redes sociales luego de que se emitiera la ficha de búsqueda.

Además, circula un video en el que se observa a un grupo de personas atacando a otra de manera violenta con un arma blanca, por lo que usuarios aseguran que una de las personas que aparecen es “Nice B”.

Dicha información no ha sido informada de manera oficial por parte de las autoridades de Haití, por lo que no se sabe si dicho video está vinculado con el asesinado de la víctima conocida como “Baby Love”.

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