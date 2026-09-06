Farath Coronel, conocido como El Brujo Mexicano, fue hallado sin vida el 4 de septiembre de 2026 en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, tras un ataque armado que tuvo lugar dentro de su casa. La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJ) informó que detuvieron a Elías “N”, principal sospechoso del asesinato del vidente y conductor.

Pero, ¿cómo murió? En La Razón te contamos.

Así fue hallado Farath Coronel tras su asesinato

De acuerdo con los reportes, Farath Coronel, El Brujo Mexicano, fue encontrado el viernes dentro de un inmueble del Fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, con varios impactos de bala en el cuerpo, lo que confirmó que se trató de un homicidio.

En redes sociales comenzó a circular una fotografía que supuestamente muestra al vidente de 41 años tirado en el piso, vistiendo una camiseta negra de tirantes y un pantalón blanco, junto a una ventana amplia, imagen que generó gran impacto entre sus seguidores.

El tarotista y excolaborador de Hoy, Farath Coronel, fue hallado sin vida con heridas de bala en su casa de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Su hermana declaró ante las autoridades que antes de su muerte tuvo una fuerte discusión con su escolta personal, hecho que ya… pic.twitter.com/V946UW1nrk — freddyzur (@freddyzur) September 6, 2026

La Fiscalía del Estado de México inició de inmediato las investigaciones y, al día siguiente, el sábado, se anunció la detención de Elías “N”, señalado como el principal sospechoso del crimen, quien era parte del equipo de seguridad del vidente. Según las autoridades, este hombre habría participado directamente en el ataque que terminó con la vida de Farath Coronel.

El atentado a Farath Coronel en 2022

En agosto de 2022, Farath Coronel sufrió un presunto atentado mientras viajaba en su auto en la Ciudad de México. El vidente estaba transmitiendo en vivo mientras se dirigía a MVS Radio y, según narró después del incidente, en el Viaducto unos hombres quisieron secuestrarlo.

Durante el live, se oye un disparo, que el también conductor ignoró, pero inmediatamente después se oyen otros tres tiros más, momento en el que Farath se resguardó e interrumpió la transmisión. Usuarios revivieron ese momento a raíz de su muerte.

🚨💬 La muerte de Farath Coronel, trajo otro episodio a las redes, el presunto atentado ocurrido mientras realizaba una transmisión en vivo.#SoyFerAvila #ULTIMAHORA #fyp pic.twitter.com/ggOysMwBg3 — SoyFerAvila (@feravilalozano) September 5, 2026

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