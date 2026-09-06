¿Quiénes son los hijos de Farath Coronel, El Brujo Mexicano?

Farath Coronel, conocido como El Brujo Mexicano, falleció el 4 de septiembre. El vidente de 41 años fue atacado a balazos en su casa, en el Fraccionamiento Bosques del Lago, en Cuautitlán Izcalli, Estado de México, un hecho que conmocionó tanto a sus seguidores como al medio del espectáculo.

Víctor Manuel Sixtos Vázquez, nombre real del famoso, había ganado notoriedad en redes sociales y el mundo del entretenimiento por sus predicciones y apariciones en televisión en programas como Hoy. Tras su muerte, usuarios desean conocer diversos aspectos de su vida personal y si tenía hijos; en La Razón te contamos.

¿Quiénes son los hijos de Farath Coronel, conocido como El Brujo Mexicano?

De acuerdo con publicaciones de redes sociales de Farath Coronel y entrevistas a medios, el vidente no tenía hijos biológicos.

Sin embargo, el llamado Brujo Mexicano habló de un proceso de adopción junto a su entonces pareja Fernando Peralta, con quien formó una familia en 2024. Ambos se referían a un menor como su hijo y se encargaban de su manutención y actividades extracurriculares, aunque no se confirmó públicamente si el trámite legal se concretó.

Matan a Farath Coronel, ‘El Brujo Mexicano’ ı Foto: Especial

En una entrevista realizada en 2024 con Dulce Gipsy, Farath Coronel explicó que el niño al que se refería era hijo de Andrea, una mujer a la que consideraba como su propia hija desde varios años atrás. En ese entonces, el menor tenía siete años.

Según relató el vidente, el padre biológico del niño era estadounidense, pero nunca lo había reconocido de manera legal. Además, mencionó que el pequeño le llamaba “Tata” o “abuelo”.

Además, el 3 de septiembre, Farath Coronel publicó fotografías para celebrar el nacimiento de una bebé a quien llamó “ahijada”.

“Bienvenida a este mundo mi ahijada hermosa !!!!! Llegas a una familia llena de amor, locos, desm*drosos pero seguro que si listos para hacerte feliz para darte todo el amor y sobre todo que serás mucho mejor que todos nosotros.

“Dios nos ha bendecido con lo más hermoso en la vida , verte llegar !!! Bendecida la familia y sobre todo listoooosssss para la fiesta de bienvenida”, escribió El Brujo Mexicano en su cuenta de Instagram.

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