Estefanía Villareal, actriz de Celina Ferrer en Rebelde, alarma con fuerte mensaje | FOTO

La actriz Estefanía Villarreal, famosa por su personaje de Celina Ferrer en la novela Rebelde, compartió un mensaje sobre la depresión y ansiedad que generó alarma entre sus seguidores por su propia salud mental.

La intérprete publicó en sus historias de Instagram un texto en el que reveló que está atravesando un momento complicado en su vida. Ahora te compartimos qué sucedió exactamente.

Estefanía Villareal preocupa por su salud mental

Estefanía Villareal escribió un breve mensaje donde habló sobre su lucha contra enfermedades mentales: “Si mañana pierdo la batalla contra la depresión y la ansiedad quiero que sepan que traté de ser una buena hija, una buena hermana, una buena novia, una buena amiga, una buena humana. Pero mami tu pequeña ya no puede más”, contó.

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El mensaje breve pero impactante sorprendió a los seguidores de la famosa, quienes reaccionaron con comentarios en los que dejaban ver el apoyo hacia la joven en estos momentos difíciles. Otros dijeron sentirse identificados con su mensaje.

Algunos comentarios fueron:

“Si ella está deprimida y tienen mucho más dinero que uno imagínense las demás personas”.

“Estoy en la misma batalla, son tantos juicios que sufrimos de los demás por pasar por esto..., y solo Dios sabe la guerra que estamos enfrentando para seguir viviendo”.

“Que esté bien, en oración por ella”.

“Realmente no sabemos qué pasa en la vida del otro”.

“Uy esas palabras son fuertes porque eso mismo pienso tambien”.

De momento, Estefanía Villareal no ha hecho más declaraciones en sus redes sociales sobre su estado de salud emocional y mental. Por ello, muchos seguidores permanecen a la expectativa de cómo se encuentra.

Estefania Villarreal, a Celina de Rebelde, preocupa fãs após desabafo: "Se amanhã eu perder a batalha contra a depressão e a ansiedade quero que saibam que tentei ser uma boa filha, irmã, namorada, amiga e humana. Mas mamãe, sua pequena já não aguenta mais" pic.twitter.com/lQhlMVkaY0 — RBD Fotos e Notícias (@RBDFotosHQ) September 6, 2026

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