Muere Carla Jeffery, actriz de Disney a los 33 años

Murió la actriz Carla Jeffery, famosa por sus apariciones en proyectos como la saga de películas Zombies de Disney, así como en un icónico episodio de iCarly, la serie de Nickelodeon.

“Con una profunda tristeza compartimos el fallecimiento de nuestra querida Carla Jeffery, quien falleció el 1 de septiembre de 2026, a tan solo 33 años de edad”, informó su agencia de management a través de un comunicado de redes sociales.

“Como Bree en la exitosa franquicia ZOMBIES de Disney, Carla compartió su alegría, humor y espíritu brillante con audiencias de todo el mundo”, agregaron, “nuestros corazones están con la familia y los seres queridos de Carla durante este devastador momento”.

Asimismo, la agencia pidió al público que “honren la privacidad (de la familia) mientras atraviesan el duelo por esta pérdida inimaginable”. De momento, no se ha revelado la causa de fallecimiento.

¿Quién era Carla Jeffery y cuáles son sus papeles más populares?

Carla Jeffery nació el 10 de julio de 1993 en Houston, Texas. Su carrera comenzó a los 12 años y participó por primera vez en la comediaPhat Girlz, estrenada en 2006.

Una participación icónica de la artista ocurrió en la serie iCarly, en el episodio 24 de la temporada 1 llamada “iWin a Date”. Ella aparece en el Cheesecake Warehouse y baila sobre la mesa junto con Gibby después de que a él lo rechazan.

Sin embargo, su mayor reconocimiento ocurrió en 2018, cuando interpretó a Bree en la primera película de Zombies. Su personaje era una estudiante y animadora de Seabrook High, una de las mejores amigas de Addison, protagonistas de la historia.

Además, sumó participaciones en otras series de Disney Channel como Buena suerte, Charlie, Shake It Up! y Best Friends Whenever. Varias de estas producciones fueron grandes éxitos del canal en su momento.

Además, interpretó a Keysha Black en varios episodios deCurb Your Enthusiasmy también apareció en ficciones comoSouthland,American Vandal,Scream Queens,Crazy Ex-Girlfriend,Game ShakersyUncle Buck.

Repitió el papel en la segunda y tercera entrega de la saga. Además, prestó su voz al personaje en producciones animadas vinculadas con la franquicia, entre ellas varios cortos y Zombies: The Re-Animated Series.

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