Daniela Luque, actriz de Nadie nos va a extrañar, denuncia hostigamiento en Metro de la CDMX | VIDEO

Daniela Luque, actriz de Nadie nos va a extrañar denuncia hostigamiento en el Metro de la CDMX

La actriz Daniela Luque, conocida por su personaje en la serie de Prime Video ‘Nadie nos va a extrañar’, compartió un testimonio sorprendente tras los hechos ocurridos en la estación Xola del metro de la CDMX.

Daniela Luque denuncia hostigamiento en el Metro de la CDMX

Los hechos habrían ocurrido el pasado 26 de agosto mientras que la artista regresaba a casa después de haber asistido a un concierto. De acuerdo con lo que explicó la actriz, estaba sentada con su teléfono en mano cuando cambió de posición y levantó una de sus rodillas sobre el asiento.

Daniela Luque denunció que un usuario del Metro habría activado la palanca de emergencia tras molestarse por verla con los pies sobre el asiento. La actriz también señaló que agentes llegaron para confrontarla y le tomaron fotografías sin su consentimiento. Información de México… pic.twitter.com/9eqak4z0yi — MÉXICO AL MINUTO (@mexico_alminuto) August 28, 2026

Aunque Daniela Luque reconoció que su postura no era la adecuada, señaló que en ese momento no ocupaba el espacio de otro pasajero ya que el vagón se encontraba vacío.

Fue entonces cuando, según su testimonio, un usuario la comenzó a insultar y le pidió que bajara las piernas y se sentara de manera correcta. “Me empezó a insultar y me dijo como: ‘baja las piernas, siéntate bien, edúcate’”, relató la actriz.

La chica contó que, tras responderle al usuario, él accionó la palanca de emergencia del Metro. Tras esto, elementos de la Policía habrían acudido al vagón quienes cuenta, le hicieron una llamada de atención.

🚇🚨 Daniela Luque, actriz de la serie “Nadie nos va a extrañar”, denunció haber sido víctima de presunto hostigamiento por parte de policías en la estación Xola, del #MetroCdMx, mientras regresaba de un concierto la noche de este 26 de agosto.



Según su testimonio en redes… pic.twitter.com/SejagruROL — Telediario CdMx (@telediario) August 28, 2026

Según el relato de la famosa, los elementos de seguridad le reclamaron por supuestamente haber generado una discusión y le dijeron que sus gritos se habían escuchado en otras zonas de la estación.

Sin embargo, ella destacó que se mantuvo tranquila durante lo ocurrido. “Llegaron dos policías a hostigarme, a regañarme”, afirmó en el video publicado en sus redes sociales.

Además, Daniela destacó que los elementos tomaron una fotografía de ella sin solicitarle previamente su consentimiento, antes de retirarse del lugar.

Posteriormente, intentó presentar una denuncia ante otro policía, pero, según su versión, recibió como respuesta que no podían proceder porque desconocían la identidad del usuario que había accionado la palanca de emergencia.

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