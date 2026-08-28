Sofía Castro reacciona a críticas sobre su físico: ‘Dejemos de hablar del físico de las personas’

Sofía Castro en la alfombra roja de 'Hotel Todo Incluído'

Sofía Castro vuelve a dar de qué hablar. Ahora por su apariencia durante la alfombra roja de la nueva serie de ViX que protagoniza junto a José Eduardo Derbéz, ‘Hotel Todo Incluído’.

La actriz mexicana apareció vestida con una blusa bombacha y unos shorts extra cortos de color rojo. Asimismo, llevaba unas mallas oscuras y un collar plateado, completando el look con maquillaje sencillo y el cabello suelto y “despeinado”.

Sofía Castro luciendo espectacular en la presentación de su nueva serie 😂 pic.twitter.com/vZER5ZOaqs — Luis Barranco (@BarrancoAnaya) August 28, 2026

Por su apariencia, en redes sociales no dejaron pasar la oportunidad de criticar a Sofía Castro por cómo se veía, al destacar su delgadez que calificaron como extrema y la apariencia de su rostro fuera de como muchos la conocían.

Estos fueron algunos de los comentarios:

“Se parece a Lindsay Lohan cuando andaba en drogas y en su peor momento”.

“Se ve muy mal y ese short le queda grande”.

“Urge que la moda de delgadez extrema termine”.

“Poco a poco se está desfigurando la cara. Ya debe parar con las cirugías y no inyectarse los labios”.

Sofía Castro reacciona a críticas

La hija de Angélica Rivera comentó que no es nuevo para ella recibir opiniones divididas sobre su apariencia. “Ha sido mucho tiempo que la gente se ha metido con mi físico y obviamente ha sido fuerte”, admitió.

SOFÍA CASTRO A FAVOR DE LAS CIRUGÍAS PLÁSTICAS 😱 no hace ya caso a las criticas a su cuerpo ❌🥹#ebninforma #ernestobuitronnews #sofiacastro pic.twitter.com/nSUTdOdSSU — ERNESTO BUITRON NEWS  (@ERNESTOBUITRON) August 28, 2026

“Yo sé muy bien quién soy”, dijo Castro y aseguró que no se ha sometido a ninguna cirguía estética y que no está en contra de las mismas. En ese sentido, adjudicó su apariencia a decisiones de estilo: “Me puse el pelo güero, me depilé la ceja. Son cambios de look”, declaró.

Además, destacó la importancia de reflexionar sobre cómo se habla de los cuerpos ajenos. “Creo que lo más importante no es tanto cómo lo manejo yo, sino hacer conciencia de que dejemos de hablar del cuerpo y del físico de las personas”, sostuvo.

“Hay mucha gente que no lo puede superar o que no puede con esos comentarios”, señaló Sofía Castro sobre la forma en que estas situaciones pueden afectar a las personas

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