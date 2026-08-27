La UEFA prepara denuncia penal en Suiza contra Gianni Infantino por venta de la Copa del Mundo

La UEFA prepara una denuncia penal contra el presidente de la FIFA Gianni Infantino ante tribunales suizos por un posible manejo financiero indebido relacionado con su fallido plan de vender a inversores privados las ganancias futuras de la Copa del Mundo.

El organismo rector del futbol europeo anunció sus intenciones en documentos judiciales presentados el jueves en Estados Unidos, en los que busca acceso a posibles pruebas relacionadas con el plan de venta, que fue retirado tras una airada reacción de la UEFA y de otros dirigentes del futbol mundial. La medida aumenta la presión sobre Infantino, que enfrenta la mayor crisis en sus 10 años como líder de la FIFA.

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, en una presentación ı Foto: Especial

La UEFA presentó documentos en un tribunal de Manhattan solicitando la obtención de posibles pruebas del fondo de inversión neoyorquino Thrive Capital Management, fundado por Josh Kushner —el hermano menor de Jared Kushner , yerno del presidente Donald Trump.

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La UEFA también presentó una solicitud en un distrito del sur de Florida para obtener autorización de diligencias de obtención de pruebas “en un procedimiento extranjero” contra la propia FIFA, que tiene oficinas en el suburbio de Miami de Coral Gables.

Según el plan revelado a finales de julio, Thrive y Kushner iban a ser los inversores ancla y pretendían pagar a la FIFA 4.200 millones de dólares por una participación del 20% en una filial que gestionaría los eventos comerciales del organismo rector del futbol, incluido el Mundial.

Gianni Infantino durante la clausura del Mundial de Esports en el Grand Palais de París. ı Foto: AP

“La UEFA y sus asesores están contemplando iniciar un procedimiento penal en Suiza contra Infantino y posiblemente otros funcionarios de la FIFA por gestión desleal delictiva conforme al artículo 158 del Código Penal suizo”, indicaron los abogados de la UEFA en un documento de 56 páginas visto por The Associated Press.

El documento sugiere que la cifra de 4.200 millones de dólares podría ser un “precio fraudulentamente fuera de mercado promovido por Infantino para su propio beneficio”.

Se espera que la FIFA tenga alrededor de 5.000 millones de dólares en reservas de efectivo después de que la Copa del Mundo en Norteamérica impulsara sus ingresos a un récord de 15.000 millones de dólares durante el ciclo comercial 2023-26.

“Por lo tanto, la pregunta es por qué el presidente de la FIFA creyó que necesitaba inversores externos para ampliar la financiación del desarrollo”, dijo la UEFA en un comunicado. Infantino abandonó el plan de venta el 1 de agosto tras intensas críticas encabezadas por dirigentes del futbol en Europa.

Federación Noruega de Futbol pide la renuncia de Gianni Infantino de la FIFA ı Foto: AP

UEFA había advertido contra la destrucción de posibles pruebas

La UEFA amenazó por primera vez con emprender acciones legales el 3 de agosto, cuando advirtió a la FIFA que no destruyera ni ocultara ningún “material relevante” relacionado con el plan. La medida legal del jueves fue revelada a sus federaciones miembro en Mónaco apenas dos horas antes de que comenzara el sorteo de la Liga de Campeones.

“Infantino afirmó que el plan ‘liberaría el potencial y la oportunidad comercial que tiene la FIFA’”, indicaron los abogados de la UEFA a los tribunales. “En realidad, era un vehículo para que Infantino y ese pequeño círculo adquirieran una participación permanente en los activos más valiosos de la FIFA y, de otro modo, obtuvieran beneficios de ellos, en detrimento de la FIFA, sus miembros y otras partes dentro de la familia del futbol.

“Según los términos que anunció Infantino, esos inversores podían adquirir un interés financiero permanente en el brazo comercial de la FIFA por 4.200 millones de dólares, lo que implicaba un valor empresarial absurdamente bajo de apenas aproximadamente 20.000 millones de dólares, una cifra que no fue el resultado de una subasta abierta y competitiva, ni fue puesta a prueba por ningún tasador independiente”. Thrive declinó hacer comentarios. Se solicitó una reacción a la FIFA.

Gianni Infantino durante la reunión en Marruecos. ı Foto: AP

Los malos resultados de los fiscales suizos en juicios sobre la FIFA

No estaba claro si la UEFA enviaría una posible denuncia penal a la fiscalía federal suiza en Berna o a fiscales locales en Zúrich, la ciudad sede de la FIFA. La oficina del fiscal general suizo ha tenido un pobre historial en los últimos años al procesar casos de presunta corrupción vinculados a la FIFA y a dirigentes del futbol.

El expresidente de la FIFA Sepp Blatter, el expresidente de la UEFA Michel Platini y Nasser al-Khelaïfi, el influyente presidente qatarí del campeón de la Liga de Campeones Paris Saint-Germain, fueron absueltos en dos ocasiones en juicios en Suiza.

UEFA comprometida a reemplazar a Infantino

La crisis ha planteado interrogantes sobre el futuro de Infantino. Hace apenas unos meses, se esperaba ampliamente que ganara otro mandato de cuatro años en la elección de la FIFA prevista para marzo de 2027, pero un número creciente de federaciones de futbol de todo el mundo, aunque principalmente en Europa, ha retirado su apoyo, y algunas se han sumado a la UEFA para pedirle que renuncie, idealmente antes de la fecha límite del 18 de noviembre para la presentación de una candidatura.

“Si el actual presidente de la FIFA aun así busca otro mandato, la UEFA unirá fuerzas con sus confederaciones asociadas para garantizar que a las asociaciones miembro se les ofrezca una alternativa creíble”, dijo el organismo europeo, “una comprometida con la integridad, la rendición de cuentas, el desarrollo y un cambio institucional genuino”.

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