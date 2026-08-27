Xolos vs Pumas: Dónde ver GRATIS y EN VIVO el partido de la Jornada 6 del Apertura 2026

La Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX arranca el viernes con tres juegos y para cerrar la acción los Xolos de Tijuana reciben en la frontera del país a los Pumas de la UNAM, dos equipos necesitados de obtener los tres puntos.

Los Xolos, sextos de la general antes de iniciar la fecha, buscarán mantener el invicto en casa ante los felinos. Todas las victorias de La Jauría este semestre han sido en el Estadio Caliente, por lo que intentarán mantener su hogar como una fortaleza.

Del otro lado, los Pumas han tenido resultados adversos y son novenos, pero de visita no les va nada mal en el arranque del Apertura 2026, ya que sus dos triunfos han sido de gira y no querrán quedarse atrás en la tabla.

César Huerta entrena luciendo el azul y oro 😍 en esta segunda etapa ⚽️



¡Qué gusto tenerte de vuelta en la cancha Chino! 🧑🏻‍🦱🐾#SiemprePumas pic.twitter.com/7k3Qv7Urqu — PUMAS (@PumasMX) August 28, 2026

¿Dónde ver el Xolos vs Pumas de la Liga MX?

El partido Xolos vs Pumas, correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX, inicia este viernes 28 de agosto a las 21:10 horas, tiempo del centro de México y se puede ver por la señal de FOX ONE.

Día: 28 de agosto

Hora: 21:10 horas

Señal: FOX ONE

Venga Pumas, a sumar al equipo💪🏽



El vicepresidente deportivo del Club Universidad Nacional, Antonio Sancho, y el director deportivo, Carlos Gutiérrez, presentaron a los refuerzos César Huerta e Israel Luna ante los medios de comunicación en las instalaciones de la Cantera… pic.twitter.com/4vMuSNKwt8 — PUMAS (@PumasMX) August 27, 2026

Pumas suma un refuerzo para el resto del torneo

Los Pumas de la UNAM presentaron oficialmente a César Huerta como su refuerzo para el Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. El Chino regresa tras un pequeño paso por Europa y será el nuevo ‘10′ de los felinos.

“Soy un bendecido de estar en casa”, dijo el Chino en su presentación. “Yo no veo como retroceso, pasé un año muy difícil y esto lo veo como una oportunidad de reinventarme, hacer las cosas de mejor manera y disfrutar de volver a jugar futbol”, agregó.

📹 La presentación oficial de los refuerzos César Huerta e Israel Luna con Pumas en Cantera ante los medios de comunicación



🎙️“Lo estoy disfrutando mucho desde ayer que aterricé, la gente me mostró su cariño y eso te hace estar contento con la decisión, porque al final volver a… pic.twitter.com/2Olxh44by7 — PUMAS (@PumasMX) August 28, 2026

“Eso para mí es lo más importante y lo que me da la felicidad, por eso estoy aquí, porque quiero jugar y quiero sumar. Estoy comprometido al 100 por ciento con la institución”, indicó el extremo azteca, que puede debutar esta misma jornada.

El Chino le dará a Pumas de Esteban Solari un perfil que no tenían en el plantel y que puede ser clave para que el equipo enderece el rumbo en el campeonato, uno que pinta complicado al estar en reeconstrucción tras perder la final del semestre pasado ante Cruz Azul.

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