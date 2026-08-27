¿Isaac del Toro vuelve a casa?; esto se sabe del regreso de la Vuelta a México

Isaac del Toro es uno de los deportistas mexicanos más destacados de la actualidad por sus grandes y destacadas actuaciones en el ciclismo internacional, siendo uno de los mejores pedalistas del mundo y el responsable del posible regreso de la Vuelta a México.

De acuerdo con información del periodista David Faitelson, se está analizando la realización de la Vuelta a México para enero de 2027 y se espera que el certamen tenga la participación del ciclista nacido en Ensenada, Baja California y del UAE Team, del cual es uno de los estelares.

Puedo adelantarles que la Vuelta a México en bicicleta regresa. Montaña (puede ser La Malinche, Tlaxcala) y cierre en la Ciudad de México. Serán 5 etapas en enero del 2027 y se espera que Isaac del Toro y el equipo UAE sean parte de ella. — David Faitelson (@DavidFaitelson_) August 27, 2026

“Puedo adelantarles que la Vuelta a México en bicicleta regresa. Montaña (puede ser La Malinche, Tlaxcala) y cierre en la Ciudad de México. Serán 5 etapas en enero del 2027 y se espera que Isaac del Toro y el equipo UAE sean parte de ella”, indicó el comunicador en su cuenta de X.

La Vuelta a México fue una competencia de ciclismo al estilo del Tour de France y era organizado por la Federación Mexicana de Ciclismo junto con la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (CONADE).

La primera edición de la Vuelta a México fue en 1948 y contó con 9 etapas. La última edición se realizó en 2016 y desde entonces no ha regresado, pero en enero de 2027 podría cambiar con cinco etapas, cerrando en la Ciudad de México.

No es la primera vez que se habla del posible regreso de la competencia en suelo tricolor, pues el medio Escape Collective adelantó que la Vuelta a México se llevaría a cabo en los primeros días de enero (coincidiendo con la información de Faitelson) antes del Tour Down Under de Australia.

Incluso el presidente de la Unión Ciclista de México, Bernardo de la Garza, habló de la posibilidad de tener este evento.

“Sería fantástico para nosotros. Y si tenemos la suerte de contar nuevamente con Isaac en nuestro Campeonato Nacional, como lo hicimos el año pasado en octubre en Ensenada, entonces tal vez UAE y otros equipos puedan realizar su entrenamiento en altitud aquí en México y participar en la Vuelta a México antes del Tour Down Under”, dijo a Escape Collective.

Medios en Italia aseguran que la Unión Ciclista de México estaría organizando la Vuelta a México 2027, la cual contaría con la verificación de la Unión de Ciclistas Internacionales (UCI).

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