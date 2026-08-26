¿Cuál era la sexualidad de Tim Curry?

El misterio de que nunca se casó

El legendario actor Tim Curry murió a los 80 años de edad, su fallecimiento conmocionó a los fans del cine, quienes quieren saber más sobre la vida personal de histrión que dio vida a Pennywise en “It” y otros personajes reconocidos.

Tim Curry nunca se casó, sin embargo, él habló sobre su sexualidad en una entrevista en la que recordó su disrruptivo papel de El show de horror de Rocky.

¿Qué dijo Tim Curry sobre su sexualidad?

Tim Curry publicó sus memorias llamadas Vagabond y para promocionar el libro ofreció varias entrevistas a distintos medios, en las que fue cuestionado sobre su sexualidad.

En 2025 fue a una entrevista con The Guardian en donde le preguntaron que si la personalidad del Dr. Frank N Furter la llegó a aplicar en su vida personal.

Tim Curry trabajó en diversas producciones de cine, teatro y televisión ı Foto: Especial/Edición La Razón

Esto porque el personaje del Show de horror de Rocky es pansexual y travesti, que no tiene definido específicamente un género que le atraiga.

Tim Curry respondió que él estaba soltero, pero nunca solo y que nunca tenía dificultades para acostarse con alguien.

“Bueno, ¡no me sentía solo! No era muy difícil acostarme con alguien. Pero eran los años 70, lo cual es crucial para entenderlo, creo", dijo el actor.

Asimismo en la entrevista señaló que el papel le dejó una lección personal: “No estaba seguro de tener el valor para hacerlo, pero lo hice y eso fue bueno. Decidí aplicarlo a mi vida”, dijo.

No estaba seguro de tener el valor para hacerlo, pero lo hice y eso fue bueno. Decidí aplicarlo a mi vida Tim Curry en entrevista con The Guardian



Poco tiempo después en otra entrevista para The New Yorker le preguntaron directamente sobre su sexualidad y el histrión respondió tajantemente que a nadie le debería de importar eso sobre su vida.

“Bueno, creo que mi vida amorosa no le incumbe a nadie, y lo digo con bastante claridad en el libro”, declaró Tim. “Hay muchas palabrotas en el libro, lo cual lamento un poco, porque respeto demasiado el idioma como para rendirlo por completo al anglosajón”, dijo.

Tim Curry siempre fue muy reservado sobre su vida amorosa, nunca se le conoció una pareja de manera pública, solo hay algunos nombres que sonaron con quien se le relacionó como con Annie Potts, pero nunca se confirmó.

También lo relacionaron con su coestrella de El Show de Horor de Rocky Susan Sarandon, pero tampoco existió una confirmación de algún vínculo amoroso.

Lo que se hizo público fue su relación de amistad con el cantante e ícono de la moda David Bowie.

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