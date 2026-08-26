Muere el legendario actor Tim Curry a los 80 años

El legendario actor Tim Curry murió a los 80 años, es recordado por sus papeles de IT, Eso el payaso, el doctor Frank N’Furter en El Show de Horror de Rocky, así como Héctor en Mi pobre angelito 2, perdido en Nueva York y muchos más.

De acuerdo con la información, el actor llevaba ya tiempo alejado del mundo del entretenimiento y el cine debido a varios problemas de salud y se reportó que la noche del martes 25 de agosto falleció, pero se dio a conocer su deceso hasta el miércoles.

La policía llegó a su casa a las 11 de la noche aproximadamente para atender la emergencia.

Hace unas semanas se dieron a conocer imágenes del actor en silla de ruedas, en las fotografías se le puede ver muy deteriorado de salud, pues en el 2012 tuvo un accidente cerebrovascular que lo dejó en silla de ruedas.

¿Quién era Tim Curry?

Tim Curry fue un reconocido actor, le decían que era un histrión camaleónico por su versatilidad para interpretar papeles de terror, drama y musicales.

Su nombre real es Timothy James Curry y nació el 19 de abril de 1946 en Grappenhall, Cheshire, Inglaterra. Era hijo de James Curry, capellán metodista de la Royal Navy, y Patricia Curry, secretaria escolar.

Tim Curry interpretó al temible payaso Pennywise en It ı Foto: Redes sociales

Creció en una familia itinerante debido al trabajo de su padre, viviendo en varios lugares, incluyendo Hong Kong en su infancia temprana y asentándose temporalmente en Plymouth.

Su padre murió de neumonía en 1958, cuando Tim tenía 12 años, tras lo cual la familia se mudó al sur de Londres. Asistió a la Kingswood School en Bath (donde desarrolló su talento como soprano infantil) y se graduó en la Universidad de Birmingham en 1968 con un título combinado en Drama e Inglés.

Tim Curry dio vida a Dr Frank N'Furter en El show de horror de rocky ı Foto: Especial

Su carrera profesional comenzó en 1968 en el elenco original del musical Hair en el West End de Londres, donde conoció a Richard O’Brien.

En 1973, O’Brien lo invitó a audicionar para The Rocky Horror Show en el Royal Court Theatre; Curry originó el papel del Dr. Frank-N-Furter, que interpretó también en Los Ángeles, Broadway y en la película de 1975 The Rocky Horror Picture Show, convertida en un fenómeno de culto.

Tim Curry fue Héctor, el conserje de Mi pobre angelito 2 ı Foto: Especial

Tras este éxito, trabajó en teatro, incluyendo Travesties de Tom Stoppard y el papel de Mozart en Amadeus en Broadway, por el que recibió una nominación al Tony, lanzó álbumes de rock a finales de los 70 y principios de los 80, y comenzó a consolidarse en cine y televisión.

Curry se destacó por roles de villanos y personajes excéntricos: Rooster Hannigan en Annie (1982), Darkness en Legend (1985), Wadsworth en Clue (1985), Pennywise en la miniserie It (1990), el conserje en Mi pobre angelito 2 (1992), el Cardenal Richelieu en The Three Musketeers (1993) y Long John Silver en Muppet Treasure Island (1996).

Curry se mudó permanentemente a Los Ángeles a finales de los 80. Nunca se casó ni tuvo hijos y mantuvo su vida privada.

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