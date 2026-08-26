Apaga su voz Dolly Parton, estrella del country

Dolly Parton, el ícono de la música country cuya voz de vibrato ascendente, su composición conmovedora y sus trajes deslumbrantes definieron su ascenso desde una cabaña de madera en las montañas de Tennessee hasta la cima del estrellato y el reconocimiento, murió ayer a los 80 años, en Nashville, Tennessee, Estados Unidos, según informó su representante en un comunicado. No se reveló la causa del fallecimiento.

El presidente estadounidense, Donald Trump, ordenó que las banderas ondearan a media asta en todo el país hasta el 1 de septiembre, en señal de duelo por la pérdida de uno de los mayores referentes de la música country. “El mundo te quiere”, expresó el mandatario. “Nunca ha habido nadie como ella, y nunca lo habrá”.

Conocida por su figura curvilínea, sus enormes pelucas rubias y sus atuendos ajustados que acompañaban su ingenio autocrítico, fue una de las personalidades más queridas de la música y más allá: una celebridad que trascendió generaciones, geografías y la política.

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Escribió cientos de canciones, incluidos clásicos como “Jolene”, “Coat of Many Colors”. Parton, quien pulsaba banjos enjoyados, guitarra y dulcémeles con sus largas uñas durante las presentaciones, fue una filántropa generosa y una empresaria exitosa cuyos proyectos incluyeron un parque temático en las estribaciones de las Montañas Humeantes cerca de su lugar de nacimiento.

Su carrera estuvo marcada por su crianza como una de los 12 hijos nacidos en lo que ella llamaba una familia de Tennessee “pobrísima”. Fundó su organización educativa sin fines de lucro, Imagination Library, para enviar libros gratuitos a niños en Tennessee porque su padre, que dejó la escuela para trabajar en la granja, tuvo dificultades para aprender a leer.

Las primeras actuaciones musicales de la artista fueron en la iglesia, donde su abuelo era predicador. A los 10 años, aprendía guitarra y cantaba en programas de televisión locales. A los 13, apareció en el Grand Ole Opry en Nashville, donde Johnny Cash la presentó como “una niñita del este de Tennessee”.

Con una maleta llena de canciones, siguió a su tío Bill Owens, también compositor, a Nashville después de graduarse de la secundaria en 1964. Fred Foster, quien produjo a Roy Orbison, Willie Nelson y otros, vio su potencial y logró que otros artistas grabaran sus canciones, además de publicar a Dolly Parton interpretando su propio material. Para mediados de la década de 1970, era una reina de Nashville.

Su primer dueto, “The Last Thing On My Mind”, se lanzó en 1967, el mismo año en que ella inició su propia empresa editorial. Aunque sus dúos solían ser grandes éxitos radiales, los sencillos en solitario de Dolly Parton no entraban tan alto en las listas al principio, pero consiguió su primer canción número 1 en solitario con “Joshua”, y llegó al Top 5 con la balada “Coat of Many Colors”.

Logró en 1973 el éxito que hizo su carrera: “Jolene”, que encabezó las listas country, cruzó al pop y después se lanzó internacionalmente, abriéndose a nuevas audiencias. “Jolene” es una de sus composiciones más versionadas, incluso por Miley Cyrus (su ahijada), Olivia Newton-John y The White Stripes.

Siguió a “Jolene” con un enorme éxito en 1974, “I Will Always Love You”, una oda y despedida a Porter Wagoner que la ayudó a ganar el premio de la Country Music Association a vocalista femenina del año de forma consecutiva.

Para millones de fans, era simplemente “Dolly”, una mezcla de encanto sureño, humor y glamour. Pero también se le consideraba un modelo feminista por llevar las riendas de su propia carrera, escribir sus propias canciones, ser dueña de su contenido y cuidar sus finanzas en un mundo del entretenimiento dominado por hombres.

También incursionó en el cine, donde en su primer papel actuó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin en 9 to 5. El crítico Roger Ebert la llamó una “estrella de cine nata” y el tema principal le valió dos premios Grammy y el puesto 78 en la lista del American Film Institute de las 100 mejores canciones de películas.

“Nunca me consideré una estrella de cine”, le dijo a AP en 1979. “Sabía que sería una estrella, pero como cantante o autora de canciones o de libros o de poesía. Quería ser una artista famosa y usar ropa llamativa”, comentaba. Y lo fue.