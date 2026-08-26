Tour de Cine Francés celebra 30 años de vida

El Tour de Cine Francés llega a sus 30 años con una edición que apuesta por celebrar su historia sin dejar de mirar hacia el futuro: siete estrenos seleccionados entre la amplia producción cinematográfica francesa del año, una retrospectiva con clásicos del encuentro, presencia en 75 ciudades de los 32 estados y una meta de superar los 350 mil espectadores.

Del 10 de septiembre al 14 de octubre, el circuito llegará a 180 cines de Cinépolis, mientras que, antes de arrancar formalmente, del 3 al 9 de septiembre, se proyectarán siete de las películas favoritas del público como parte de Los Clásicos del Tour. Exclusiva de Cinépolis, busca recuperar títulos que acompañaron a distintas generaciones durante estas tres décadas.

“Vamos a traer de regreso películas que ya pasaron en ediciones anteriores, algunas que han sido de las favoritas del público”, explicó a La Razón Sofía Llorente, vocera del Tour de Cine Francés.

La apuesta por ampliar la audiencia se refleja también en las cifras. De acuerdo con datos de Cinépolis, la edición pasada reunió alrededor de 338 mil espectadores, por lo que este año la organización busca alcanzar al menos 350 mil. La retrospectiva podría contribuir a ese objetivo, pues en Ciudad de México la programación permanecerá hasta seis semanas.

Pero detrás de las siete películas existe una selección mucho más amplia. El equipo de programación sigue durante el año festivales y encuentros cinematográficos para conocer la producción francesa y, posteriormente, elegir las cintas que consideran ideales para el Tour. “La decisión suele ser difícil porque hay que dejar muchas fuera, pero ya desarrollaron un olfato para saber cuáles son del perfil del Tour, cuáles van a pegar y cuáles le van a gustar a la gente”, señaló Llorente.

La programación también busca romper con la idea de que el cine francés es únicamente contemplativo o de autor. “La gran misión ha sido a lo largo de estos 30 años demostrarnos que el cine francés es divertido, entretenido, que se produce todo tipo de cine en Francia, igual que en cualquier otro país”, concluyó.