La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quiénes son los NOMINADOS este 26 de agosto?

Este miércoles 26 de agosto se llevarán a cabo las quintas nominaciones de La Casa de los Famosos México 2026, después de la inesperada salida de Yanet García y que Ese Pérez y Luis Chaparro fueran salvados por el público.

Por este motivo, los dos creadores de contenido quedan con inmunidad durante el resto de la semana. Otra personalidad que no debe preocuparse por si la nominan es Masad Altamimi, quien este lunes ganó la prueba de líder.

El tiktoker arabe decidió nominar de manera directa a Gema Garoa, quien forma parte de sus enemigos en La Casa de los Famosos México; por otro lado, se llevó a Yahir a la suite de líder, pues dice que lo considera como un hermano en el país.

Ellos son los nominados de la semana en La Casa de los Famosos México 2026

Los nominados de La Casa de los Famosos México 2026 son:

Gema Garoa

¿Qué pasó en La Casa de los Famosos México 2026?

El pasado domingo, Moisés Peñaloza se convirtió en el cuarto eliminado del programa, pues al parecer dejó ver su juego demasiado temprano y no obtuvo la empatía que esperaba por parte del público en general.

El domingo fue explosivo, al generar fuertes peleas entre varios participantes del programa, como Masad y Karina Torres, quienes se enfrentaron cara a cara después de la gala de manera explosiva.

Otro enfrentamiento más pasivo ocurrió entre Flor Vigna y Ese Pérez, quienes decidieron dejar a un lado su romance por la paz y para evitar malos entendidos que generaran conflicto entre ellos.

Por otro lado, el lunes Luis Chaparro, Ese Pérez y Yanet García fueron elegidos por el público como los más muebles, por lo que fueron llevados a El Exilio del reality show.

Ante esto, el público esperaba poder elegir al eliminado de entre esos tres participantes, pero se llevó una sorpresa cuando fueron los habitantes quienes votaron, provocando la salida de la conductora mexicana.

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