¿De qué murió la influencer mexicana Elisa Huerta, creadora de Diario de una bióloga?

La bióloga mexicana, Elisa Huerta, falleció a los 28 años de edad. Tanto colegas como amigos han lamentado la partida de la divulgadora científica, quienes recordaron su legado generado a través de su proyecto Diario de una Bióloga.

El fallecimiento se dio a conocer el 25 de agosto de 2026. Por años, a través de sus redes sociales la joven realizó contenido sobre ciencia, naturaleza y sustentabilidad, que compartía con miles de personas.

Uno de los mensajes más impactantes fue el de Pregúntale el Biólogo, que en Instagram compartió un mensaje para despedir a su amiga y colega: “Con mucho dolor lamento comunicarles que nuestra querida amiga y colega Elisa de @diario_de_una_biologa ha dejado este mundo”, comenzó.

“Sé que a muchos de aquí nos dejó al menos un poco de ella en nuestros corazones y muchas enseñanzas. Es difícil haberte visto marchar, aún no puedo procesarlo del todo, tantas preguntas a las que no tenemos respuesta y quizá nunca las tengamos pero desde acá quiero hacerte saber que te honramos, te valoramos, te queremos (siempre lo hicimos y lo seguiremos haciendo) y quede sepas desde el más allá que siempre te recordaremos con mucho amor, ahora estás en el todo, en cada ave, en cada planta en cada que sopla el viento”, señaló.

¿De qué murió la influencer mexicana Elisa Huerta?

De momento, no se ha dado a conocer cuál fue la causa del fallecimiento de Elisa Huerta, pues incluso sus colegas señalaron que la familia no se había pronunciado al respecto y pidieron empatía y respeto ante el duelo que atraviesan sus seres queridos.

La joven era una licenciada en Biología por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo y dedicó su actividad profesional a la divulgación científica y la educación ambiental. A través de Diario de una Bióloga, compartía contenidos sobre biodiversidad, fauna, flora, naturaleza y sustentabilidad mediante un lenguaje accesible para su audiencia.

Además, colaboraba como maestra en diplomados del Instituto Mexicano de Fauna, Flora y Sustentabilidad Social. La institución confirmó su fallecimiento y reconoció la labor que realizó como divulgadora científica.

Su proyecto de divulgación tenía alrededor de 176 mil seguidores en TikTok, cerca de 28 mil en Instagram y casi 400 mil en Facebook, espacio que había logrado construir a traves de los años.

“La vida desde otra perspectiva, explicada desde la biología: descubriendo lo que no sabías de los seres vivos y cómo cuidar el planeta”, decía en la descripción de su perfil de Instagram.

En su último video, Elisa Huerta hablaba de manera abierta sobre otro influencer mexicano y defensor ambiental que denunciaba ilegalidades en su localidad. “¡Ya basta!¿Hasta cuándo entenderán que el desarrollo como destrucción es puramente extractivo que constructivo?Exigimos seguridad para todos los defensores ambientales y justicia para Alex", decía en la descripción.

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