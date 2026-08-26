En los últimos meses, la figura de Lacy Aiko Kim ha generado un enorme interés en redes sociales. La joven cuenta con más de 1.7 millones de seguidores en Instagram (@aikokimxo) y presencia en plataformas como OnlyFans.

Muchos usuarios se preguntan quién es realmente esta mujer que se presenta como enfermera y creadora de contenido. Su popularidad ha crecido gracias a publicaciones que mezclan rutinas de gimnasio y momentos de mucho coqueteo.

Sin embargo, detrás de su fama también existe un fuerte rumor de que Lacy Aiko Kim no es real. ¿La influencer es una persona real o un personaje creado con inteligencia artificial? En La Razón nos dimos a la tarea de investigar y te contamos cuál es la respuesta.

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¿Lacy Aiko Kim es real o es IA? Te contamos sobre la enfermera viral

Según sus publicaciones, Lacy Aiko Kim asegura tener 21 años, aunque desde marzo de 2025 mantiene esa misma edad en sus perfiles, por lo que el dato podría ser falso.

En Instagram, su primera publicación data del 2 de noviembre de 2024, donde aparece con un traje de enfermera azul que alcanzó más de 48 mil 700 Me gusta. Con el tiempo, pasó de compartir fotos a subir videos, en los que invita a sus seguidores a interactuar con frases como: “¿Si me invitaras a una cita, a dónde me llevarías?”.

En su biografía de OnlyFans, donde acumula 35 fotos, 7 videos y 88,700 Me gusta, afirma: “Cocino para todos de forma incondicional. Me encanta levantar pesas y también MMA”.

Además, Lacy Aiko Kim se describe como hija de madre filipina y padre estadounidense. Incluso la creadora de contenido ha compartido fotos y videos de sus progenitores. Por ejemplo, hace meses publicó una foto de ellos, sin embargo, el aspecto del padre es de un joven de la actualidad.

Lacy Aiko Kim ha publicado fotos de sus supuestos padres ı Foto: Captura de pantalla IG aikokimxo

No obstante, los usuarios han detectado señales de que la joven es un personaje generado con IA (Inteligencia Artificial). Los movimientos en video de Lacy Aiko Kim lucen robotizados y exagerados, especialmente en escenas de sus rutinas en el gimnasio en donde rebota caricaturescamente sobre sus glúteos o pechos sin mostrar dolor, algo imposible en la vida real.

Lo más preocupante de la situación, es que sus fans le escriben como si estuvieran interactuando con una mujer real. Miles de personas comentan sus publicaciones halagándola, invitándola a salir o lanzándole propuestas sexuales.

Fotos de Lacy Aiko Kim en Instagram ı Foto: Captura de pantalla IG aikokimxo

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