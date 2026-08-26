El VIDEO viral de Katy Perry en la FENAPO confundida por sus fans: ‘Pensé que decían pu... loca’ | VIDEO

El VIDEO viral de Katy Perry en la FENAPO confundida por sus fans

Katy Perry hizo historia al presentarse en la FENAPO frente a alrededor de 320 mil personas en el Teatro del Pueblo en San Luis Potosí este miércoles 25 de agosto de 2026, uno de los eventos en vivo gratuitos más esperados por el público mexicano.

La artista ha destacado a través de los años por su personalidad divertida y un tanto bizarra, por lo que evidentemente tuvo que pasarle algo gracioso mientras que se encontraba en el escenario del evento potosino.

“Te amo Katygatos”, celebró Katy Perry tras la presentación, “siempre es muy importante para mí llevar mis shows a México porque ustedes se esfuerzan muchísimo (todavía no puedo creer que algunas personas acamparon por más de 22 días)”, señaló.

La artista finalizó su mensaje celebrando haber podido presentarse de manera gratuita: “Fue increíble poder devolverles un poco de ese amor con un show gratis en San Luis Potosí“, agregó.

Fans le gritan ‘mucha ropa’ a Katy Perry y ella se confunde

Todo sucedió después de que Katy Perry se quitó una prenda en el escenario con ayuda de un bailarín, por lo que el público mexicano aprovechó el momento para gritar “que se encuere” y “mucha ropa”, una frase pícara cuya intención es pedir que una persona se quite lo que trae puesto en tono de broma.

En shows en vivo, el público lo grita cuando en el escenario hay alguien atractivo o justamente, cuando se quitan alguna prenda. Sin embargo, lo dicho causó confusión en la artista estadounidense, quien no endentía lo que decían sus seguidores.

“¿P*ta?“, preguntó si le estaban diciendo, lo que generó risas entre sus seguidores. Después de unos momentos, le pidió ayuda a una persona cerca del escenario para que le ayudara a entender el mensaje de sus seguidores.

“Puta? Eu pensei que eles estavam falando ‘Puta Louca’. Mas pode ser isso também!” — Katy Perry não entendendo o que os fãs estavam gritando para ela no show da FENAPO no México. 🇲🇽🫪 pic.twitter.com/anLsF9J7lF — Portal Katy Perry (@portalkatyperry) August 26, 2026

Entonces, pidió que su público guardara silencio para escuchar al sujeto, quien le aclaró cuál era la frase real. “Mucha ropa. Pensé que estaban diciendo p*ta loca”, se sinceró con sus seguidores algo aliviada, “pero a lo mejor p*ta loca también”, bromeó la artista.

Tras esto, la famosa les preguntó a sus seguidores si le gustaba su vestimenta y aclaró que el atuendo lo utilizó hace casi 18 años. “Hace mucho tiempo utilicé este outfit”, se sinceró.

Algunas de las reacciones del público por el momento fueron:

“JAJAJAJ pobrecita se le bajó la presión”.

“Amé cuando dijo put@ loca jajaja”.

“Jaja pobre Katy”.

“Su cara cuando se da cuenta de su confusión”.

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