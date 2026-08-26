La polémica entre Kelly Medanie y el rapero Babo, líder de Cartel de Santa, suma un nuevo capítulo. Esta vez fue Jay OC, pareja de Kelly, quien decidió responder públicamente a través de la música y lanzó un tema que rápidamente se viralizó en plataformas digitales.

El novio de Kelly Medanie, Jay OC, le responde a Babo con una canción

En la canción “PU$$Y CARTEL”, Jay OC utiliza un tono desafiante y sarcástico para señalar actitudes del rapero y de sus amigos, como Shifu. “Lo de cagado lo tienes en común con Shifu”, dice el novio de Kelly Medanie en un verso.

Las letras incluyen indirectas sobre la forma en que Babo se relaciona con las mujeres y su estilo de vida, contrastándolo con la relación que mantiene con Kelly Medanie.

Además, Jay OC como todo macho pecho peludo, salió a “marcar territorio”, lo que hace pensar que la canción es una respuesta desde el ego y no de respaldo a su novia. “Sé que aún te gusta la Kelly, pero ahora yo la desvisto /Preocúpate más por Babi, que me da like en las histo”, es otro verso.

Letra de la canción de Jay OC

Muy peligroso jugar en la calle.. pero, ¿por qué, mami? Hay mil razones.

Primera, te puede atropellar un coche. ¿Segunda? te pueden golpear los vagos que andan en la calle ¿Tercera? esto es malandreo venezolano papi ni lo intentes, okay?

Que viva a Venezuela en esa [ __ ] caballero.

Pobre calvo pichacoso, te quedaste anticuado Tanta metanfetamina te dejó retrasado Todo el tiempo suena offbeat y aparte como cansado Me llevé a la shorty de tu party, maldito viejo, frustrado.

Tanto pacto, tanta pose, tanta cruz al revés.

Ya sabemos que ofrendaste el culo ¿el pelo También? le contaste a tus fans del dildo de Bafumet.. ¿Ya saben que te sentaste y te comiste el pastel?

Le tiras a una mujer really, you look so stupid.

¿Cuánto es la vaginoplastia? ven yo te pago la pussy. Presumes de matar gente, Babilonia y Mini Uzi pero te hacen los mandados tú no bajas con el fusil, pussy.

Si de verdad eres santa, ¿dónde está el trineo? Yo esperaba un criminal y me llego un reno feo

Yo estoy con Dios y con los míos feos, Si se filtra tu ritual, se te acaba el malandreo. Eoo

Le agarraste el gusto al diablo y te gusta que te den deo. Eoo si se te filtra el ritual se te acaba el malandreo.

Lo de Cagado Lo tienes en común con Shifu, Te gustan las mujeres pero te encanta el [ __ ] el Cartel de Santa Claus y su renitos. (hoe hoe hoe)

Eres como el Diddy mexicano Te gusta por el [ __ ] las haces firmar que no puedan mencionarte para que no digan dónde fue que te sentaste.

Tú eres un G un Gangster, ¿verdad? Tú eres de los que se cogen en la cárcel, sapo.

Le vendiste el [ __ ] al diablo subiste, bajaste.. nigg@ ¿cómo puedes ponerte a hablar de alguien cuando diste el [ __ ]?

Sé que aún te gusta la Kelly, pero ahora yo la desvisto preocúpate más por Babi, que me da like en las histo no tienes ni un pelo de tonto ni un pelo de listo y parece que naciste 100 años antes de Cristo.

I’m like, b!tch wtf? Le da celos que le haga el amor, ahora soy yo el que la desvisto.

Estás traumado porque te dejo en visto mientras a mí me le da un mordisco. I’m like, b!tch wtf? Le da celos que le haga el amor, ahora soy yo el que la desvisto.

SAPO Sé que mi pene lo has visto. te la tiras de malandro q tal.. llévalo a las líricas pues responde esto en vez de estarle tirando a las mujeres, Gafo.

This is real Gangsta shit, Broken Angels en la casa y la doble R negro. What’s up, krillin haha

SAPO, SAPO, SAPO ya no tienes barras, perdiste el encanto dedícate al only y a los palos santos Se nota tu escama bro para ser franco.. por ahí vi un video donde te están dando.

Vendetta tanto pacto te hizo marioneta, te quedaste bobo con las pepas y ahora Barbie te escribe las letras. Gra! Vendetta

Hoy soy tu papá y te digo respeta. Llegaste a viejo pero nunca a hombre se te nota la crisis de los 40 gafo HAHA A ti te respetaban por tu trayectoria..

Ahora tus fanes saben que eres una escoria y mencionan dildos y si cuentan tu historia. God damn, revisa tu círculo, fake friends, revísate el [ __ ] es un deep end. Mejor firma artistas y ríndete. Ya quítenle a este viejo el internet.

No sabe que está diciendo, está subiendo pura [ __ ] ¿O es que en esos pactos pediste un flow de [ __ ]? para que cuando yo rapee tu me BABOsees la [ __ ] Flow venezolanos de mi tierra de la cepa.

Yo vengo de la cloaca, se diferenciar Las ratas son las que pelean con gatas y lloran por una placa. En resumen tu no eres un gangsta. Eres un [ __ ] de [ __ ]. Vendetta, tanto pacto te hizo marioneta

Te quedaste bobo con las pepas y ahora Barbie te escribe las letras Gra! Vendetta.

Video completo de la canción con la que Jay OC le responde a Babo

Jay OC lanzó “PU$$Y CARTEL” el 24 de agosto en plataformas digitales. Hasta el momento de la publicación de esta nota, el clip publicado en YouTube acumula 128 mil reproducciones.

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