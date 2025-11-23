Atropellan a cinco personas en evento de El Bogueto y el streamer Shifu; ya hay detenidos | VIDEO

Una rodada organizada por El Bogueto y el streamer Shifu, cuyo nombre real es Adriano Zendejas, se descontroló y hubo cinco atropellados durante el evento ocurrido este domingo 23 de noviembre en el Monumento a la Revolución.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron a dos jóvenes y a un menor, a quienes señalan como los posibles responsables de haber atropellado a cinco personas que asistieron a la convivencia masiva. Los mismos tenía 15, 18 y 21 años de edad.

Jóvenes corriendo y ya afectando los autos estacionados provenientes del Monumento a la Revolución, se dispersan sobre Jose Ma. Iglesias, Edison y Ezequiel Montes. pic.twitter.com/F7c322yP57 — VECINOS DE LA COLONIA TABACALERA (@soytabacalera) November 23, 2025

Además, los policías de la Ciudad de México remitieron al corralón decenas de motocicletas que también se encontraban en el área donde se llevó a cabo el evento improvisado. “Los policías de Tránsito trasladaron 98 motocicletas y un vehículo tipo razer a depósitos vehiculares, y una persona fue detenida al oponerse al retiro de la unidad”, indicó la dependencia.

La rodada que se descontroló y dejó cinco atropellados

Fue en las inmediaciones del Monumento a la Revolución, en la colonia Tabacalera que cientos de personas se reunieron para la convivencia del cantante El Bogueto y el streamer de Kick, Shifu.

Los participantes se hicieron violentos y vandalizaron un auto de color negro, según la información de la Policía. En un inicio, el evento estaba pensado para unas cuantas personas y se dijo que se repartían gorras para algunos asistentes. Pero llegó más gente de la que estaba planeada.

En redes sociales, circula un video en el que podemos ver cómo un auto negro lucha por salir del tumulto cerca del Monumento a la Revolución y en un momento aceleran.

Son varias las personas que los siguen y que se acercan al auto, varias de ellas siendo alcanzadas y golpeadas de lleno por el automóvil, que se detiene por instantes antes se volver a avanzar, dejando atrás a una persona que se queda en el suelo.

“Para tratar de salir del lugar, el conductor del vehículo aceleró la marcha y atropelló a cinco asistentes, por lo que los uniformados solicitaron los servicios de emergencia; paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas que acudieron al apoyo, los diagnosticaron con heridas dermoabrasivas y policontundidos”, informó la SSC en un comunicado.

Hasta ahora, El Bogueto no ha comentado lo ocurrido, mientras que Shifu pidió a sus seguidores que dejen de lado la violencia, al destacar que su comunicada debe estar marcada por el amor. Esto sin hacer mención a los atropellamientos.