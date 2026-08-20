Caso Tupac Shakur: En confesión grabada, Keffe D revela que su sobrino disparó contra el rapero en 1996

Este jueves 20 de agosto, los jurados escucharon a Duane Keffe D Davis decir a los detectives en 2008 que su sobrino Orlando Baby Lane Anderson fue quien disparó los tiros que mataron a Tupac Shakur.

Davis, que dijo en la entrevista que también iba en el coche con Anderson, está acusado de orquestar el asesinato en 1996 de la superestrella del hip-hop de 25 años en Las Vegas. En el momento de la entrevista, su sobrino llevaba muerto una década.

Davis dijo que el Cadillac blanco en el que viajaban él y Anderson junto a otros dos hombres se detuvo junto a un coche con Tupac Shakur dentro, junto con Marion Suge Knight, magnate del hip-hop y jefe de Death Row Records.

“Si hubiéramos estado de mi lado, habría explotado”, dijo Davis. En cambio, el coche de Knight estaba al otro lado, así que Davis le devolvió el arma a Deandre Big Dre Smith. Pero Smith no lo quería, dijo Davis.

Anderson, que también iba en el asiento trasero, cogió el arma y comenzó a disparar, dijo Duane Keffe D Davis.

Los miembros del jurado observaron la pantalla mientras se reproducía la transcripción de la grabación de audio. Algunos tomaban notas de vez en cuando. Al comienzo de la entrevista en audio, Davis y su abogado susurraban entre ellos. La familia de Shakur permanecía quieta, mirando de vez en cuando la pantalla o al suelo. La sala estaba en silencio mientras Davis describía el tiroteo.

Fue la primera vez que Davis habló directamente de su implicación en el asesinato con las autoridades. La entrevista es una prueba esencial en el caso del estado contra Davis, de 63 años. Los fiscales dijeron a los jurados en las declaraciones iniciales que se apoyarían mucho en las propias confesiones de Davis en entrevistas con la policía y en podcasts, así como en las memorias de 2019 que coescribió, Compton Street Legend.

También había dicho previamente al FBI que su sobrino no estuvo involucrado en el tiroteo de Shakur en 1996, y especuló que Knight o Sean Diddy Combs sí estuvieron implicados.

Davis se ha declarado no culpable. Su abogado ha calificado la narrativa de la fiscalía como “ficción” y ha dicho que Davis estaba “lleno de tonterías” cuando contó historias sobre su implicación, y que las autoridades lo sabían. Argumentó que los investigadores no respaldaron las declaraciones de su cliente con pruebas.

Tupac Shakur ı Foto: Twitter

Los detectives de la policía de Los Ángeles en realidad habían traído a Davis para hablar sobre la muerte a tiros en 1997 del archirrival de Shakur, el notorio B.I.G. Davis fue brevemente uno de los sospechosos en ese asesinato aún sin resolver, pero luego fue descartado.

“Todos eran sospechosos en ese momento”, declaró Daryn Dupree, uno de los detectives en la entrevista, en un testimonio judicial el jueves.

Los detectives le dicen a Davis que su conversación es confidencial.

“Nada de lo que digas hoy podrá usarse en tu contra”, dijo Greg Kading, el otro detective que realizó la entrevista y que lo describió en un libro unos años después.

Algunos en el público negaron con la cabeza cuando alguien en el audio le dice a Davis que “nada sale de esta sala.” Dupree añade: “Si no dices nada, está bien, pero si sales ahí fuera y empiezas a hablar...”.

Los fiscales afirman que Davis sí “salió ahí fuera y empezó a hablar” una década después, cuando contó historias sobre el tiroteo en entrevistas y en las memorias. Dijeron que eso anula cualquier acuerdo que tuviera con las fuerzas del orden sobre esta y otras conversaciones grabadas.

Los fiscales alegan que Tupac Shakur fue asesinado para vengar al séquito del rapero que atacó al sobrino de Davis, Anderson, unas horas antes en el MGM Grand tras una pelea con Mike Tyson. Davis estuvo en la pelea, pero no en la pelea con el músico.

Más tarde, esa noche, estaban en el Cadillac y vieron a Shakur colgado de un BMW negro con gente gritando “¡Tupac!”

Davis dijo que después de que Lane disparara, pensó que Knight estaba muerto.

Décadas después de su muerte, Shakur sigue siendo un icono cultural y uno de los raperos más influyentes y versátiles de todos los tiempos. Murió cuando su popularidad estaba en su punto máximo y su carrera cinematográfica como actor despegaba. Su leyenda no ha hecho más que crecer en los años siguientes.

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