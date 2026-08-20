Todo lo que nunca fuimos: Dónde ver y reparto de la película

Todo lo que nunca fuimos es una película basada en la popular novela homónima de Alice Kellen, primera parte de la bilogía Deja que ocurra. La historia fue publicada en 2019 y se volvió de inmediato un éxito entre los amantes del romance y el drama.

Luego de años de trabajo y tras su paso por cines, la cinta ya se estrenó en streaming, causando euforia entre los fans del drama entre Axel y Leah; en La Razón de México te contamos dónde la puedes ver, cuál es el reparto y te compartimos el tráiler oficial, por si aún no lo has visto.

¿Dónde ver Todo lo que nunca fuimos?

La película Todo lo que nunca fuimos se estrenó en cines el 4 de junio de 2026 y llegó a HBO Max apenas unas semanas después, por lo que ya puedes verla en streaming. Para ver esta historia es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma.

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También está disponible en Movistar Plus+ Ficción Total y HBO Max Amazon Channel.

Deja que ocurra.



La esperada adaptación cinematográfica de la exitosa novela de Alice Kellen 'Todo lo que nunca fuimos', protagonizada por Maxi Iglesias, Margarida Corceiro y Sebastián Zurita, ya tiene fecha de estreno:



5 de junio, solo en cines. 🎬 pic.twitter.com/2StZGYJDVg — Warner Bros. España (@WarnerBrosSpain) February 20, 2026

Sinopsis de Todo lo que nunca fuimos

En la película Todo lo que nunca fuimos, una joven apasionada por la pintura enfrenta el vacío que dejó la muerte de sus padres en un accidente. Su hermano mayor recibe una oportunidad laboral que lo obliga a marcharse, dejándola vulnerable en un momento crítico.

Ante la soledad, ella confía en su mejor amigo para que la acompañe y cuide, iniciando una convivencia que despierta sentimientos inesperados. A lo largo de la trama, ambos deberán decidir si reprimen lo que sienten o si se permiten explorar un amor que podría cambiar sus vidas.

Reparto de la película

Maxi Iglesias como Axel

Margarida Corceiro como Leah

Sebastián Zurita como Oliver (hermano de Leah)

Clarice Alves como Rose

Luis Alaiza como Javier

Armando del Río como Alejandro

Natalia Rodríguez como Elena

Richard Holmes como Javier

Tráiler de Todo lo que nunca fuimos

A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Todo lo que nunca fuimos, publicado por Warner Bros. Pictures España.

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