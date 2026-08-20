Todo lo que nunca fuimos: Dónde ver y reparto de la película

Todo lo que nunca fuimos es una película basada en la popular novela homónima de Alice Kellen, primera parte de la bilogía Deja que ocurra. La historia fue publicada en 2019 y se volvió de inmediato un éxito entre los amantes del romance y el drama.
Luego de años de trabajo y tras su paso por cines, la cinta ya se estrenó en streaming, causando euforia entre los fans del drama entre Axel y Leah; en La Razón de México te contamos dónde la puedes ver, cuál es el reparto y te compartimos el tráiler oficial, por si aún no lo has visto.
¿Dónde ver Todo lo que nunca fuimos?
La película Todo lo que nunca fuimos se estrenó en cines el 4 de junio de 2026 y llegó a HBO Max apenas unas semanas después, por lo que ya puedes verla en streaming. Para ver esta historia es necesario contar con una suscripción activa en la plataforma.
Daniela Luque invita a ver el aula más allá de las reglas de la mano de Miss Ilse en Nadie nos va a extrañar 2
También está disponible en Movistar Plus+ Ficción Total y HBO Max Amazon Channel.
Sinopsis de Todo lo que nunca fuimos
En la película Todo lo que nunca fuimos, una joven apasionada por la pintura enfrenta el vacío que dejó la muerte de sus padres en un accidente. Su hermano mayor recibe una oportunidad laboral que lo obliga a marcharse, dejándola vulnerable en un momento crítico.
Ante la soledad, ella confía en su mejor amigo para que la acompañe y cuide, iniciando una convivencia que despierta sentimientos inesperados. A lo largo de la trama, ambos deberán decidir si reprimen lo que sienten o si se permiten explorar un amor que podría cambiar sus vidas.
Reparto de la película
- Maxi Iglesias como Axel
- Margarida Corceiro como Leah
- Sebastián Zurita como Oliver (hermano de Leah)
- Clarice Alves como Rose
- Luis Alaiza como Javier
- Armando del Río como Alejandro
- Natalia Rodríguez como Elena
- Richard Holmes como Javier
Tráiler de Todo lo que nunca fuimos
A continuación, te compartimos el tráiler oficial de Todo lo que nunca fuimos, publicado por Warner Bros. Pictures España.
Puedes leer:
- Acaramelados: Reparto de la serie coreana de Netflix con Jung Hae-in y Ha Young
- Maite Alberdi: ¿Quién es la directora de Un hijo propio y qué otras películas tiene?
- ¿Cuándo se estrena la nueva película de Los Simpson?
- Hechizo de Amor 2: Tráiler y fecha de estreno de la película con Sandra Bullock y Nicole Kidman