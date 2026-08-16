La cineasta chilena Maite Alberdi se ha convertido en una de las voces más importantes del documental latinoamericano, pues su trabajo destaca por retratar historias que exploran la memoria, la identidad y las relaciones humanas, desde una mirada sensible.

Su más reciente proyecto, Un hijo propio, cautivó a miles de personas y continúa llamando la atención del público mexicano e internacional. Conoce la trayectoria de la directora de 43 años y su filmografía.

Maite Alberdi: ¿Quién es la directora de Un hijo propio y qué otras películas tiene?

Maite Alberdi Soto nació el 29 de marzo de 1983 en Santiago de Chile. Estudió Dirección Audiovisual, Estética y Comunicación Social en la Pontificia Universidad Católica de Chile.

Desde 2004 ha trabajado como directora, guionista y productora, destacándose en el género documental. Maite Alberdi ha recibido premios como el Goya, el Premio Platino y reconocimientos en el Festival de Sundance.

¿Qué otras películas tiene la directora Maite Alberdi?

La filmografía de Maite Alberdi incluye títulos que han marcado el cine documental y que han sido destacados con galardones internacionales. Estos son:

El salvavidas (2011), sobre un guardavidas que evita el agua.

La once (2014), la cinta retrata a un grupo de amigas ancianas.

Los niños (2016), película sobre jóvenes con síndrome de Down.

El agente topo (2020), nominado al Oscar y al Goya.

La memoria infinita (2023), filme ganador del Goya a Mejor Película Iberoamericana y nominado al Oscar.

El lugar de la otra (2024), su primera obra de ficción.

El documental Un hijo propio tuvo su estreno mundial en febrero de este año, en el Festival Internacional de Cine de Berlín, conocido popularmente como Berlinale, realizado cada año en Alemania.

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