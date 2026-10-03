La salida de Yahir de La Casa de los Famosos México sigue generando reacciones entre los seguidores del reality, pues el cantante quedó en sexto lugar en una eliminación que provocó debate en redes sociales por acusaciones de un supuesto fraude.

Sin embargo, más allá de la controversia por su salida, el artista protagonizó uno de los momentos más emotivos de la temporada al hablar sobre su familia y sobre la salud de su madre.

Durante una de sus primeras apariciones tras abandonar la casa, Yahir no pudo contener las lágrimas al recordar el tiempo que pasó lejos de sus seres queridos y reflexionar sobre las oportunidades que dejó escapar con su mamá, quien padece Alzheimer.

Yahir rompe en llanto tras su polémica salida de LCDLF; lamenta el tiempo perdido con su mamá

Tras reencontrarse con el mundo exterior, Yahir reconoció en una entrevista con Marie Claire que la experiencia dentro del reality le cambió la perspectiva sobre la importancia de vivir el presente y compartir tiempo de calidad con la familia.

Entre lágrimas, el sexto finalista de LCDLF confesó: “No solo se vive una vez, solo se muere una vez. Perdí mucho tiempo. Mi mamá estaba enferma”.

El cantante de “Alucinado” recordó que, en numerosas ocasiones, llegaba a su casa y, aunque compartía el mismo espacio con su madre, terminaba distraído con asuntos laborales o con el teléfono celular, en lugar de convivir con ella.

“Muchas veces dejas de estar, estando ahí. Muchas veces llegaba a mi casa con mi mamá y estábamos ella y yo solos y perdía tiempo en el celular o agarraba una llamada”, expresó Yahir sumamente conmovido y provocando que Marie Claire también llorara.

Tras su salida de LCDLF, la preocupación más grande de Yahir ahora consiste en regresar a Hermosillo y reencontrarse con ella, expresó. “Me estoy muriendo por llegar a Hermosillo, porque no sé si mi mamá se acuerde de mí”, confesó, debido a que la señora padece Alzheimer.

Finalmente, el cantante aprovechó el momento para enviar un mensaje al público: “No pierdan el tiempo en cosas que no sirven pa’ nada. Vayan, abracen a los suyos, bésense, disfruten las comidas, disfruten los desayunos, procúrense, ayúdense, ámense”.

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