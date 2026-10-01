¿Quién salió eliminado de La Casa de los Famosos México hoy 1 de octubre 2026?

Conoce al eliminado de hoy de La casa de los famosos México

Uno de los habitantes de La Casa de los Famosos México sale eliminado este jueves 1 de octubre y será el sexto lugar del programa, por lo que se quedó solo a unos cuántos días de la gran final.

En el programa solo quedan: Mariana Ochoa, Yahir, Memo Schutz, Gema Garoa, Ese Pérez y Karina Torres. Uno de ellos abandona La Casa de los Famosos hoy y se despide del premio millonario.

¿Quién salió eliminado de La Casa de los Famosos México 1 de octubre?

De acuerdo con los fans, el que podría ser eliminado este 1 de octubre sería Memo Schutz, hasta el momento es el menos fuerte de todos los que quedan en el programa y la polémica por el excel con su esposa, que sugiere que es muy controlador de los gastos desató el desagrado de muchos de los seguidores del reality show.

Sin embargo, también podría salir Ese Pérez o Gema Garoa, quienes han sido las personalidades más polémicas y que la gente ya no los quiere, pero se siguen manteniendo gracias a sus controversias.

¿Qué pasará hoy en La Casa de los Famosos México?

Los seis habitantes que quedan se vestirán para la gala y despedirán a uno de sus compañeros.

El programa ya está en la recta final, por lo que el domingo 4 de octubre se conocerá al ganador del programa.

Asimismo, en estos últimos días los famosos recibirán visitas, además de la de sus familiares, por ejemplo, ya los fue a ver María José y Alejandra Guzmán, Mauricio Ochmann y Omar Chaparro. Se espera que más personalidades les den sorpresas de aquí al domingo.

¿Quién es el favorito para ganar La Casa de los Famosos México?

La favorita para ganar es Mariana Ochoa, quien gracias a que salió de la casa y volvió logró reivindicar su estrategia y defenderse de los comentarios pasivo-agresivos de Aldo Rendón.

Pero la otra gran favorita para ganar es Karina Torres, integrantes de Las Perdidas y amiga de Wendy Guevara. Su carisma y personalidad la apuntalaban a ser la ganadora como su antecesora y amiga, pero su amistad con Gema Garoa y Ese Pérez la fue apagando conforme transcurrieron las semanas. Sin embargo, en las últimas semanas logró despegarse un poco de ellos y de los comentarios que caen mal a los fans.

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