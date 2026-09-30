¿Quién es Edson Pompa, el mejor amigo de Mariana Ochoa?

Edson Pompa, el mejor amigo de Mariana Ochoa, entra a La Casa de los Famosos

Tras semanas de encierro, el público está presenciando la recta final de La Casa de los Famosos México, y en este marco se realizó una dinámica especial en la que los finalistas recibieron la visita de familiares y amigos para convivir 24 horas dentro del reality.

Mariana Ochoa fue sorprendida por la producción con la visita de su mejor amigo, Edson Pompa, cuya presencia despertó curiosidad entre los seguidores del programa, quienes quieren saber más sobre su identidad y trayectoria. En La Razón te contamos quién es esta persona y a qué se dedica.

Mariana Ochoa recibe la visita de Edson Pompa, su mejor amigo, en La Casa de los Famosos México 2026

Yahir, Karina Torres, Ernesto Laguardia, Ese Pérez, Gema Garoa y Mariana Ochoa recibieron la visita, por 24 horas, de un amigo o familiar ayer, durante la semana final de La Casa de los Famosos México. La última en ver a su invitado fue la actriz y exintegrante de OV7.

“¿Esa será mi visita?, ¿quién va a ser? No tengo ni idea”, dijo la cantante cuando oyó sonar el timbre. Luego, las puertas se abrieron revelando a Edson Pompa, su mejor amigo, a quien corrió a abrazar entre gritos y brincos de felicidad.

“¡Ayyyy, Edsooooon!“, gritó la intérprete con gran sorpresa y agregó: ”Es mi amigo, mi socio". Edson le respondió a Mariana Ochoa: “Te quiero muchísimo”.

Edson Pompa llegó con una bolsa llena de chilaquiles para compartir en La Casa de los Famosos México 2026 y saludó al resto de los finalistas con entusiasmo. Por la reacción de Mariana queda claro que no se esperaba verlo y que su relación es de mutuo cariño y admiración.

#Mariana recibe a su mejor amigo Edson Pompa que llegó con chilaquiles



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¿Quién es Edson Pompa?

De acuerdo con información publicada en sus redes sociales, Edson Pompa es mánager, experto en marketing y CEO de la agencia EM, que cofundó con Mariana Ochoa.

Es un especialista en marketing digital e influencer marketing, con amplia experiencia en el diseño de estrategias para marcas y creadores de contenido. Además, tiene experiencia como conductor de televisión y radio.

Edson Pompa cuenta con más de 18 mil seguidores en Instagram actualmente.

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