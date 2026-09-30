El incómodo momento entre Memo Shutz y su esposa donde hablan de Brianda Deyanara | VIDEO

El incómodo momento entre Memo Shutz y su esposa donde hablan de Brianda Deyanara

Memo Shutz recibió a su esposa Verónica Fonseca en La Casa de los Famosos México como parte de la dinámica donde cada finalista recibió la visita de una persona cercana a ellos el día antes de la última eliminación del programa.

Sin embargo, en redes sociales no hubo la reacción esperada. Mientras que muchos esperaban ver un reencuentro entrañable y una dinámica hermosa en la pareja, muchos señalaron la conexión de ser simplemente distante.

Lógicamente la esposa quería seguir junto a él después de no verlo 2 meses.



Memo Schutz no sabía cómo safarse, así que la mandó a descansar y él se fue a platicar al jardín con Ese y Gema 🤣



Unidos por costumbre, amor CERO.#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/8qGzU6urxR — urraqueando (@perumoment) September 30, 2026

Asimismo, el público recordó que en las últimas semanas, se habló sobre un supuesto coqueteo entre Brianda Deyanara y Memo Shutz, lo que desató todo tipo de comentarios contra ambos integrantes de La Casa de los Famosos México.

La situación escaló al grado en que tras su salida del programa, Brianda fue cuestionada al respecto y ella negó cualquier tipo de interés romántico de su parte hacia el periodista deportivo y viceversa.

Memo Shutz y su esposa hablan de Brianda Deyanara

En redes sociales, uno de los momentos más polémicos de las últimas horas es el momento en que Memo habla sobre los ex participantes del programa y entre ellos, hace referencia a Brianda.

Memo queriendo ser sutil preguntándole a su esposa por Brianda y ella de que no la conoce cuando LITERAL estuvo hoy en la gala...😂😂😂😂😂😂 Creo que sí se enojó su esposa 🥴😂#LaCasaDeLosFamososMéxico #LaCasaDeLosFamososMx pic.twitter.com/j3HuMSjmef — El Old Aesthetic ✨ (@Eloldvintage) September 30, 2026

La plática llamó mucho la atención ya que Memo Schutz le preguntó tres veces por la creadora de contenido, pero su esposa responde fríamente con que no la ha conocido.

Al contrario, menciona ya haber convivido con Yanet García y Ximena Herrera, aunque el público señaló que la mujer parecía visiblemente incómoda por los cuestionamientos de su esposo.

Algunas reacciones del público por el momento fueron:

“¿Que no se puede sacar a Brianda del hocico? Esto me huele a DIVORCIO".

“Admiro a esa mujer, el Memo es un canijo que le delega todo a ella”.

“LE PREGUNTÓ POR TODOS”.

“Tiene miedo Memo, es obvio que su esposa ya se dio cuenta de lo que él esconde”.

“Le pregunta disimuladamente sobre Brianda, mientras mira con intensidad para otro lado”.

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