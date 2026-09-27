¿Quién es el eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 27 de septiembre?

Este domingo 27 de septiembre se da a conocer quién es el noveno y último eliminado de La Casa de los Famosos México 2026, quien se queda a solo un paso de la gran final, pues el próximo domingo veremos el final del reality show.

Antes de la gala, ya son varias las personalidades confirmadas como finalistas del reality show. Mariana Ochoa fue la primera en obtener el pase a la gran final el pasado lunes y el miércoles, Yahir y Karina Torres le siguieron al no quedar nominados.

Finalmente, el viernes Gema Garoa también obtuvo el pase a la final después de conseguir superar el reto por la salvación, obteniendo el último pase directo a la final. El resto de los habitantes, se miden con el voto del público que define si avanzan o no a la última semana de La Casa de los Famosos México 2026.

Los nominados son:

Ese Pérez

Brianda Deyanara

Memo Shutz

Ernesto Laguardia

¿Quién es el quinto eliminado de La Casa de los Famosos México 2026 hoy 27 de septiembre?

Se revela al último eliminado de la semana en la gala de este domingo.

Esta semana, el público mismo dudaba sobre quién podía ser el eliminado, ya que a estas alturas parece ser que todos los participantes cuentan con fans que los quieren ver en la final.

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