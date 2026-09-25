La Casa de los Famosos México 2026: ¿Quién ganó más retos y salvaciones en esta edición?

La Casa de los Famosos México 2026 se ha consolidado como uno de los fenómenos televisivos y digitales más impactantes del entretenimiento contemporáneo.

El formato, basado en el confinamiento de diversas personalidades del espectáculo y las redes sociales bajo un mismo techo y en total aislamiento, pone a prueba la capacidad de los concursantes para conectar con la audiencia a través de las pantallas.

Dentro de esta dinámica de telerrealidad, la competencia física y estratégica juega un rol fundamental. Semanalmente, las celebridades se enfrentan a diversos desafíos que pueden acarrear beneficios.

Durante la emisión de La Casa de los Famosos México 2026, los retos semanales y duelos de salvación estuvieron muy repartidos entre varios habitantes, aunque dos figuras han destacado por sumar la mayor cantidad de victorias acumuladas hasta el momento:

Una de las grandes ganadoras es Mariana consiguió el poder de la última salvación de la temporada. Tras sostener la ventaja de la semana en los retos decisivos de salvación frente a los retadores, logró conservar el beneficio para asegurar su permanencia o mover la placa de nominados en la recta decisiva.

Además de destacar en las pruebas de esa semana, Mariana logró amarrar su boleto directo a la Gran Final tras imponerse en el reto ‘La Boutique’

Brianda Deyanara es la creadora de contenido mexicana se ha posicionado como la habitante con más triunfos en los Duelos de Salvación. También fue líder en dos ocasiones, por lo que su habilidad física llamó la atención.

Ha logrado ganar el beneficio de la salvación en múltiples ocasiones de manera consecutiva (notablemente durante las semanas 4 y 5), superando tanto a los líderes de la semana como a sus compañeros en la prueba final y utilizándolo para autosalvarse de la placa de nominados.

Por otro lado, participantes como Masad Altamimi y Moisés Peñaloza obtuvieron buen desempeño y ganaron en más de una ocasión los retos propuestos por el reality show.

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