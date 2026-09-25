¿Quién es Sofía Solá, la hija de Maru Botana, que relacionan con Franco Colapinto?

Sofía Solá ha vuelto a convertirse en tendencia después de que comenzó a circular un video en el que aparecía junto a Franco Colapinto, lo que generó especulaciones nuevamente en las redes sociales.

La joven modelo decidió hablar sobre el tema: “Hola, buen día TikTok. Bueno, chicos, yo estoy en mi era... ¡Llegué arriba! Llegué porque nada, la gente piensa que Franco Colapinto gusta de mí. Eso es demasiado bueno”, expresó en tono bromista.

[REDES] "Soy muy genia": en medio de los rumores de romance con Colapinto, Sofía Solá, hija de "Maru" Botana, afirmó que llegó "arriba", porque "la gente" piensa que el piloto de Fórmula 1 "gusta" de ella. 🫢 https://t.co/ndURVAPd3u pic.twitter.com/Fg59Nl21sw — ElCanciller.com (@elcancillercom) September 24, 2026

¿Quién es Sofía Solá, la hija de Maru Botana?

Sofía Solá es una joven modelo e influencer argentina, conocida mediáticamente por ser la cuarta de los ocho hijos de la famosa cocinera y conductora de televisión Maru Botana y su esposo, Bernardo Solá.

Nacida en la Ciudad de Buenos Aires, creció en el seno de una de las familias más numerosas y mediáticas de la Argentina, manteniendo desde muy pequeña una exposición pública natural debido al trabajo de su madre en la televisión.

En los últimos años, Sofía ha comenzado a construir su propio camino profesional en el mundo del modelaje y la moda. Con el respaldo de reconocidas agencias de modelos locales, ha participado en campañas publicitarias para diversas marcas de indumentaria, desfiles y producciones fotográficas, destacándose por su perfil fresco y un estilo moderno.

A través de sus redes sociales, especialmente Instagram y TikTok, comparte contenido enfocado en moda, viajes y su vida cotidiana, consolidando una comunidad sólida de seguidores. A pesar de su crecimiento en el ámbito público, la joven suele mantener una postura perfil bajo con respecto a su vida privada.

En reiteradas entrevistas junto a su madre, ha expresado su deseo de consolidarse en la industria del modelaje por mérito propio, combinando sus compromisos profesionales con sus estudios y proyectos personales, siempre respaldada por el apoyo constante de su familia.

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