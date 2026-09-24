Piloto de F1 impresiona al jalar un coche solamente con su cuello (VIDEO)

El argentino Franco Colapinto, piloto de Alpine en la Fórmula 1 (F1), demostró la fortaleza física que debe tener un conductor de la máxima categoría del deporte motor, pues compartió un video en sus redes sociales en donde jala un coche solamente con la fuerza de su cuello, aunque no se ha revelado si el video es hecho con IA o es real.

Los pilotos del a F1 son conocidos por la fortaleza y volumen muscular que tiene su cuello, el cual trabajan para soportar las fuerzas G a la que se someten cuando van abordo de sus monoplazas. Sin embargo, la duda sobre la veracidad del metraje sigue generando polémica.

En el video, originalmente compartido en las historias de Instagram del volante argentino, se ve a Colapinot con un arnés de cuello, pero no estaba colocado a una polea o máquina de gimnasio, sino que el otro extremo iba directo a un coche azul.

Atención a las imágenes que circulan del entrenamiento de Franco Colapinto. Ni en 50 años de transmisiones vi semejante cosa. De no creer. pic.twitter.com/gGxqJLxR5T — Fernando Tornello 🌎🏁 (@F1Tornello) September 24, 2026

¿Por qué entrenan fuerza en el cuello los pilotos de F1?

Los pilotos de Fórmula 1 entrenan los músculos de su cuello con intensidad para soportar las fuerzas G a las que se someten en las carreras, en especial en las curvas de alta velocidad. Un coche de la máxima categoría del deporte motor puede llegar a 4G y 6G.

En las vueltas, la cabeza de un piloto de F1 llega a tener que soportar virtualmente más de 30 a 40 kg tirando hacia un lado.

En caso que los músculos del cuello de los pilotos no soporten tal fuerza, la cabeza se les iría de lado por completo, lo que les impediría mantener la vista en la pista y ello representaría una gran riesgo para su integridad, pues puede ocasionar un accidente.

Los pilotos: cuello con pesas de 5 kg en el gym.



Franco: atado a un auto tirando como si nada.



¿Qué opinan? pic.twitter.com/TOh62zsm0o — Colapinto News🇦🇷 (@Colapinto_news) September 24, 2026

¿Cuándo es la siguiente carrera de la F1?

La siguiente carrera de la Fórmula 1 en la Temporada 2026 es el Gran Premio de Azerbaiyán, que se realiza el sábado 26 de septiembre a las 5:00 horas, tiempo del centro de México. La clasificación de la carrera se lleva acabo el viernes 25 a las 6:00 horas.

George Russell fue dominante en ambas sesiones de entrenamientos de este jueves. El británico lideró la primera por 0,4 segundos y en la otra superó a Andrea Kimi Antonelli, el segundo, por 0,552.

Max Verstappen fue el mejor entre los pilotos que no son de Mercedes: marcó el segundo mejor tiempo en la primera sesión y el tercero en la segunda, con los dos Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton muy cerca detrás en ambas.

El día de Antonelli se vio alterado por una falla hidráulica que dejó su auto humeando a un costado de la pista en la primera sesión. Arvid Lindblad golpeó una barrera en la segunda práctica, lo que provocó una interrupción con bandera roja.

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